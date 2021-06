Praktisches Feature hält die Nutzer während Chats auf dem Laufenden.

Zuletzt hat WhatsApp mit der neuen @-Funktion für einen besseren Überblick in Gruppenchats gesorgt. Daneben gibt es aber noch ein weiteres nützliches Feature, das dafür sorgt, dass die Nutzer des Messenger-Dienstes in Chats nicht die Übersicht verlieren.

Neue Nachrichten während Suche

Konkret handelt es sich dabei um eine kleine weiße Nummer auf grünem Hintergrund, die nur dann auftaucht, wenn man in (Gruppen-)Chats nach oben scrollt, um einen älteren Eintrag zu suchen bzw. nachzulesen. Falls währenddessen in dem Chat ein neuer Eintrag hinzukommt, wird das durch eine kleine „1“ über den beiden nach unten Pfeilen (oberhalb des Mikrofonsymbols) angezeigt. Gibt es mehrere neue Beiträge wird die Zahl stets angepasst.

© oe24 ×

Nach dem Ansehen wieder weg

So sieht der WhatsApp-Nutzer sofort, dass es neue Nachrichten gibt, obwohl er eigentlich gerade die älteren Beitrage in dem Chat durchforstet. Scrollt er dann wieder zum aktuellen Zeitpunkt, sieht er die neuen Nachrichten und die kleine Nummer verschwindet wieder. Wer sich das Scrollen ersparen will, kann auch einfach auf das Symbol mit den beiden nach unten Pfeilen, über dem die Zusatznummer eingeblendet wird, klicken. Dann kommt man sofort zum aktuellsten Eintrag.