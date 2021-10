× Deshalb ist es auf iPhone-Werbefotos immer 9:41 Uhr

Hat mit einer Eigenheit des legendären Apple-Gründers Steve Jobs zu tun.

Wer glaubt, dass die Uhrzeit, die auf Werbefotos oder auf Verpackungen von iPhones zu sehen ist, zufällig ausgewählt wurde, der irrt. Dass es hier stets 9:41 Uhr ist, geht auf den legendären Apple-Gründer Steve Jobs zurück.

Vermächtnis von Steve Jobs

Jobs war arbeitstechnisch ein absoluter Perfektionist, der nichts dem Zufall überlassen wollte. So war das auch bei der Präsentation des allerersten iPhones im Jahr 2007. Die Keynote war – wie übrigens bei so gut wie allen Apple-Präsentationen – für 9:00 Uhr Ortszeit angesetzt. Bevor Steve Jobs das iPhone erstmals öffentlich enthüllte, stand jedoch die Präsentation von Geschäftszahlen und weiteren Informationen zu Apple auf dem Plan. Das sollte exakt 40 Minuten dauern. Sofort im Anschluss daran, sollte das neue "Wunder-Handy" präsentiert werden.

© APA/AFP/TONY AVELAR ×

Plan ging nicht ganz auf

Steve Jobs mit dem iPhone.

Mit der angezeigten Uhrzeit von 9:41 Uhr sollte also der Eindruck vermittelt werden, dass die Bilder direkt live bei der Keynote entstanden seien. Ganz ging der Plan zwar nicht auf – Jobs erwischte die Uhrzeit nicht exakt und zudem war zunächst der Bildschirm des iPhones ausgeschaltet. Dennoch gilt 9:41 Uhr als offizielle Uhrzeit der Enthüllung des allerersten iPhones.

Neue Zeiten angebrochen

Mittlerweile ist Apple von dieser Zeitvorgabe abgekommen. In den letzten Jahren wurden die neuen iPhone-Generationen in den nach wie vor um 9:00 Uhr (Ortszeit) startenden Herbst-Keynotes stets zu unterschiedlichen Uhrzeiten präsentiert. Das Festhalten an 9:41 Uhr auf den Produktfotos soll wohl eine Hommage an Steve Jobs sein. Aber auch damit nimmt es der US-Konzern nicht mehr so ernst. Auf den iPhone-13 -Verpackungen ist am Display gar keine Uhrzeit eingeblendet.