Google Chrome: Neue Funktion macht DAS jetzt einfacher denn je

Google baut seinen Chrome-Browser für Android weiter aus. Die App bekommt ein neues Werkzeug, das Texte auf Webseiten nicht nur vorliest, sondern in Form von kurzen Gesprächen zwischen zwei KI-Stimmen wiedergibt. Damit sollen lange Artikel leichter konsumiert werden können.

Das neue System setzt auf künstliche Intelligenz, um Texte flüssiger und natürlicher vorzulesen. Während die bisherige Vorlesefunktion oft abgehackt und schwer verständlich war, soll sich das Ergebnis mit der KI deutlich angenehmer anhören.

Chrome auf Android bald mit KI-Stimmen zum Vorlesen von Webseiten © Android Authority

Der besondere Ansatz: Inhalte werden automatisch zusammengefasst und in Dialogform wiedergegeben – ähnlich wie ein Podcast. Damit lassen sich auch lange Artikel schnell erfassen, ohne selbst lesen zu müssen. Wer unterwegs ist oder keine Zeit hat, kann so einfacher am Smartphone Inhalte konsumieren.

Zuerst Start in den USA

Wie so oft bei neuen Google-Funktionen wird der Start nicht sofort bei uns erfolgen. Zunächst wird das Vorlesen in den Vereinigten Staaten (USA) verfügbar sein. Bis es in Österreich nutzbar ist, dürfte es noch etwas dauern. Die bisherigen Lösungen, die in Chrome integriert sind, konnten viele Nutzer nicht überzeugen. Mit der KI-Variante soll sich das ändern.

Verbindung zu anderen Google-Diensten

Die Idee ist nicht neu. Schon die Gemini-App sowie das Projekt NotebookLM bieten vergleichbare Möglichkeiten, Texte zusammenzufassen und vorzulesen. Nun wird das Ganze direkt in den Chrome-Browser eingebaut.

Vor wenigen Tagen hatte Google zudem bekanntgegeben, dass der Browser künftig auch stärker mit Gemini verbunden wird. Damit rückt die KI-Technik bei Chrome immer mehr in den Vordergrund.