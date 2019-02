Kurz nachdem so gut wie alle technischen Daten der drei neuen Galaxy-S10-Modelle durchgesickert sind, wurden nun auch noch offizielle Produktfotos geleakt. Damit dürfte es bei der Präsentation, die am 20. Februar im Rahmen eines Unpacked-Events über die Bühne geht, gar keine Überraschungen mehr geben. Da es aber ohnehin bereits mehrere Fotos und realitätsnahe 3D-Renderings von den neuen Samsung-Smartphones gab, war ja auch das Design eigentlich kein Geheimnis mehr. Zumindest haben die Südkoreaner aber mit dem faltbaren Smartphone „Galaxy F“ noch ein Ass im Ärmel. Denn das soll ebenfalls am 20. Februar enthüllt werden.

Galaxy S10 und S10+

Konkret sind auf den offiziellen Produktfotos, die nun auf Winfuture veröffentlicht wurden die beiden Top-Modelle Galaxy S10 und S10+ sowie das günstigere S10e zu sehen. Die optischen Unterschiede zwischen S10 und S10+ liegen zum einen in der Größe (6,1 zu 6,4 Zoll), zum anderen im Display-Loch für die Frontkamera. Dieses fällt beim Plus-Modell breiter aus, da hier ein Dual-Frontkamera zum Einsatz kommt.

Auf der Rückseite setzen beide Smartphones auf ein horizontal angeordnete Triple-Kamera. Da der Fingerabdrucksensor im Display integriert ist, fehlt dieser auf der Rückseite.

Galaxy S10e

Beim 5,8 Zoll großen Galaxy S10e kommt vorne ebenfalls das kleinere Display-Loch zum Einsatz. Darüber hinaus ist hier auf der Rückseite „nur“ eine vertikal angeordnete Dual-Hauptkamera installiert. Vom ebenfalls fehlendem Fingerabdrucksensor darf man sich nicht täuschen lassen. Beim günstigeren Modell ist dieser nicht im Touchscreen integriert, sondern befindet sich im seitlichen Einschaltknopf. Beim Display, beim Prozessor und bei der IP68-Zertifizierung müssen hingegen keine Abstriche gemacht werden.

Technische Daten im Überblick

Die technischen Daten hatten wir bereits Ende Jänner in einer Tabelle zusammengefasst. Diese wurden zwar von Samsung noch nicht offiziell bestätigt, dennoch gelten sie so gut wie fix. Lediglich bei den Preisen hat sich etwas geändert. Hier ist WinFuture ebenfalls an neue Informationen gekommen. Deshalb wurde die letzte Zeile der Tabelle mit den neuen Preisen angepasst.