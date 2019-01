Am 20. Februar 2019 wird Samsung in San Francisco die Galaxy-S10-Reihe enthüllen. Möglicherweise wird bei dem Unpacked-Event auch die Serienversion des faltbaren Smartphones "Galaxy F" gezeigt. Nachdem zuletzt Informationen über das normale Galaxy S10 (6,1 Zoll) und das Galaxy S10 Lite bzw. „E“ (5,8 Zoll) aufgetaucht sind, gibt es nun weitere Spekulationen zum absoluten Top-Modell. Diese bestätigen bisherige Gerüchte, laut denen das Galaxy S10 Plus bzw. S10+ (6,4 Zoll) ein echtes Speichermonster werden soll.

1 TB und 12 GB RAM

Die neuen Infos wurden einmal mehr über den Twitter-Leak-Account "Ice Universe" veröffentlicht. Laut dem Tweet soll das Galaxy S10+ in seiner höchsten Ausbaustufe tatsächlich über einen internen Speicher von 1 TB verfügen. Darüber hinaus werden dem Super-Smartphone unglaubliche 12 GB RAM nachgesagt. Diese beeindruckenden Daten wurden bereits Ende 2018 geleakt. Nun scheinen sie sich tatsächlich zu bestätigen.

© Ice universe @UniverseIce So soll die Galaxy-S10-Reihe von hinten aussehen (inklusive Schutzhülle).

Rückseite aus Keramik

Darüber hinaus soll das Samsung-Flaggschiff über eine nahezu unzerstörbare Rückseite verfügen. Hier soll der Smartphone-Weltmarktführer auf Keramik setzen, das in einem speziellen Verfahren gefertigt wird. Die metallisch glänzende Rückseite soll nicht nur immun gegen Kratzer sein, sondern auch Stürze unbeschadet überleben.

Highend-Ausführung

Die Speicherdaten und die Keramikrückseite sollen einer Spezialausgabe des Galaxy S10+ vorbehalten bleiben. Neben diesem absoluten Highend-Modell soll Samsung auch eine „normale“, deutlich günstigere Variante mit etwas weniger Speicher und einer Glasrückseite auf den Markt bringen. Doch selbst diese soll 512 GB sowie 8 GB RAM mit an Bord haben.

Top-Ausstattung für gesamte Reihe

Zudem sollen das normale S10 und das S10+ u.a. über 5G, einen Fingerabdrucksensor im Display und eine Hauptkamera mit drei oder vier Linsen verfügen. Beim Prozessor werden das S10 und das S10 Plus je nach Region auf den Qualcomm Snapdragon 855 (USA) oder den Samsung-eigenen Exynos 9820 (Europa) vertrauen. Außerdem wird Samsung bei den drei Modellen - wie beim Galaxy A8s - auf eine Frontkamera setzen, die hinter einem Loch im Display sitzt. Beim S10+ soll die Selfie-Cam etwas aufwendiger sein. Als Betriebssystem kommt auch beim S10 Lite das aktuellste Android 9 „Pie“ zum Einsatz. Darüber liegt erstmals die neue Benutzeroberfläche „One UI“, die Samsung bei der Präsentation seines faltbaren Smartphones erstmals vorgestellt hat.

