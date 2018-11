Samsung zeigt sein faltbares Smartphone

Anfang September hat der Chef von Samsungs Mobil-Sparte, DJ Koh, bestätigt, dass das seit Jahren mit Spannung erwartete faltbare Smartphone so gut wie fertig sei und noch in diesem Jahr vorgestellt werde. Und nun scheint die Präsentation des „Galaxy X“ (Name nicht bestätigt) unmittelbar bevorzustehen. Samsung hat auf seiner Facebook-Seite und via Twitter nämlich ein Foto veröffentlicht, das eindeutig auf das faltbare Smartphone hinweist. Konkret ist darauf der Firmenschriftzug bzw. das Logo zu sehen - jedoch gefaltet:

© Samsung

Damit scheint der südkoreanische Elektronikriese sein Ziel, als erster großer Hersteller der Welt ein faltbares Smartphone in den Handel zu bringen, erreicht zu haben. Denn auch LG und Huawei entwickeln flexible Handys. Der Weltmarktführer arbeitet bereits seit Jahren an einem solchen Gerät (ganz oben ist eine offizielle Studie aus dem Jahr 2014 zu sehen). Erst Mitte Juni sind einmal mehr Informationen zum „Galaxy X“ aufgetaucht. Und im Jänner - auf der CES 2018 - soll der Elektronikriese sogar bereits einen Prototypen des Geräts hinter verschlossenen Türen vorgeführt haben. Bei dieser exklusiven Präsentation war aber nur eine Handvoll Leute mit dabei.

>>>Nachlesen: Samsungs faltbares Smartphone ist fertig

Präsentation auf Entwicklerkonferenz?

Einen Termin für die Vorstellung nannte Samsung bei der Veröffentlichung des gefalteten Logos nicht. Ein heißer Tipp dürfte jedoch Samsungs jährliche Entwicklerkonferenz sein. Diese startet bereits am 7. November. Über einen möglichen Preis und den Marktstart lässt sich aktuell nur spekulieren. Billig dürfte das Galaxy X jedenfalls nicht werden. Womöglich kommt es auch nur in einer geringen Stückzahl in den Handel.

>>>Nachlesen: Samsung zeigte sein faltbares Smartphone

>>>Nachlesen: Samsung hat 1. Smartphone mit Vierfach-Kamera

>>>Nachlesen: So kommt Samsungs faltbares Smartphone