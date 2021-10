A1 startet neue Mobilfunkmarke "XOXO"

Neue Marke will ab sofort mit günstigen Handy- & Internet-Tarife sowie dem Entfall von Zusatzkosten punkten.

Ziemlich überraschend hat A1 am Montag (4. Oktober) eine neue Mobilfunkmarke gestartet. Diese hört auf den Namen XOXO und richtet sich ausschließlich an Studierende. Versprochen werden Tarife mit viel Datenvolumen zu günstigen Preisen. Neben Smartphone -Angeboten gibt es auch XOXO-Tarife für das Internet zuhause, das über den boxartigen Router "Cube" zur Verfügung gestellt wird.

Smartphone-Tarife

Zum Start der neuen Marke bietet A1 zwei Smartphone-Tarife an: Smoochy um 9,99 Euro pro Monat oder 99,88 Euro pro Jahr (20 Euro günstiger als bei monatlicher Zahlung) hat 2.000 Minunten/SMS inkludiert und bietet 15 GB Datenvolumen. Bis zu 30 GB können angesammelt und ins nächste Monat mitgenommen werden. Lovely um 13,99 Euro pro Monat oder 147,88 Euro pro Jahr (ebenfalls 20 Euro günstiger als bei monalticher Zahlung) beinhaltet unlimitierte Minuten/ SMS und 35 GB Datenvolumen. Hier können 70 GB ins nächste Monat mitgenommen werden. Beim Top-Tarif ist zudem die Option "Free Chat" inkludiert, bei der das Datenvolumen der gängigsten Messenger- und Chat-Dienste (WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger, etc.) nicht abgezogen werden.

Internet zuhause

Die Internet-Tarife von XOXO heißen Snuggy und Lush . Sie unterscheiden sich bei unlimitertem Datenvolumen in der maximalen Geschwindigkeit: Snuggy schafft um 19,99 Euro pro Monat bis zu 40Mbit/s im Down- und 10Mbit/s im Upload. Lush verdoppelt um 26,99 Euro pro Monate sowohl Down- als auch Upload-Speed.

© A1 ×

Verfügbarkeit und keine Zusatzkosten

Bei allen Tarifen gibt es keine Servicepauschale und kein Aktivierungsentgelt. Smartphone-Nutzer können ihre Rufnummer gratis mitnehmen. Eine Bindung gibt es nur bei den Jahrestarifen. Die neuen XOXO-Angebote sind ab sofort online unter www.xoxo-mobile.at sowie exklusiv in allen McSHARK-Shops Österreichs erhältlich.

Weshalb XOXO?

Der zunächst etwas ungewöhnliche Marken-Name beruht auf einer lang überlegten Strategie. Laut A1 soll die neue Marke ein Zeichen zum Dialog und zum Miteinander in einer immer mehr polarisierenden Gesellschaft setzen. Die Aufforderung Connect, Kiss & Hug wird dabei zu einem visuellen Kürzel (XOXO), das nicht nur Markenname, sondern Symbol einer einander wertschätzenden Gesellschaft sein soll.

Externer Link

www.xoxo-mobile.at