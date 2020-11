Auch bob und "3" starten Weihnachts-Tarife

Neben speziellen Tarifen gibt es auch vergünstigte Smartphones.

Nach A1 , Magenta , spusu und Red Bull Mobile haben weitere heimische Mobilfunkanbieter ihre Weihnachtsangebote 2020 gestartet. Konkret handelt es sich dabei um die A1-Tochter bob und „3“.

bob

Bei bob haben die neuen Weihnachtstarife sogar einen eigenen Namen. Einer heißt „X-mas bob“ und umfasst um 18,90 Euro pro Monat 20 GB Datenvolumen sowie unlimitierte Minuten und SMS. Neukunden und Tarifwechsler erhalten das Samsung Galaxy A51 oder das LG K52 um 0 Euro, das OnePlus Nord um 149 Euro dazu. Wer mehr Datenvolumen benötigt, kann zum Tarif „X-mas bob Deluxe“ greifen. Hier gibt es neben den unlimitierten Minuten und SMS stolze 30 GB Datenvolumen um 28,90 Euro. Dazu gibt es das OnePlus Nord um 0 Euro oder das iPhone SE um 149 Euro. Für alle, die kein Smartphone brauchen und mit weniger Datenvolumen auskommen, bietet sich der Tarif „X-mas SIM bob“ um 13,90 Euro pro Monat an. Hier sind 15 GB Datenvolumen sowie unlimitierte Minuten und SMS inkludiert.

„3“

Der Mobilfunker „ 3 “ bietet im Rahmen seiner Weihnachtsangebote drei zeitlich limitierte „Perfect Xmas“-Tarife (M, L, und Unlimited) mit unlimitierten Minuten und SMS sowie 10, 20 oder unlimitierten GB an. Hier geht es mit dem M-Tarif bei 12,90 Euro pro Monat los. Wer einen dieser Tarife neu anmeldet, bekommt auch das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro geschenkt. Darüber hinaus gibt es „MyLife Xmas“ L und XL Jugendtarife. Die Aktionstarife sind in Kombination mit neuen Smartphones oder als SIM Only Option erhältlich.

Bei Neuanmeldungen zu den drei Perfect Xmas-Tarifen mit 24-Monatsbindung gibt es bei „3“ folgende Smartphones um 0 Euro:

Samsung Galaxy A51, Huawei P40 Lite, ZTE Axon 11 4G oder LG K52 um 0 Euro bei Neuanmeldung zum Tarif Xmas M um 18,90 Euro pro Monat.

ZTE Axon 11 5G um 0 Euro gemeinsam mit dem Xmas L Tarif um 28,90 Euro pro Monat.

Samsung Galaxy S20+, Huawei P40 Pro oder Samsung Galaxy S20 FE 4G um 0 Euro zum Xmas Unlimited Tarif um 48,90 Euro pro Monat.

Nachrechnen

Wie immer gilt bei den "0-Euro-Angeboten", dass man sich die Gesamtkosten durchrechnen und das eigene Nutzungsverhalten mit einbeziehen sollte. Manchmal steigt man nämlich besser aus, wenn man sich das Smartphone offen kauft, und beim Mobilfunker dann nur den Tarif nimmt.

