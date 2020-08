Die beste Funktion für Galaxy-Smartphones aller Zeiten

Besitzer eines Samsung-Smartphones können jetzt geniales Feature nutzen.

Samsung und Microsoft haben eine neue Top-Funktion für 35 Galaxy-Smartphones veröffentlicht. Von dem genialen Feature profitieren nicht nur die teuren Geräte der S- und Note-Reihe, sondern sogar Handys der Galaxy-A-Serie wie etwa das A31 oder A51 (die gesamte Liste finden Sie unten). Besitzer unterstützter Geräte, die auch einen Windows-10-PC haben, dürfen sich wirklich freuen.

„Link zu Windows“

Das neue Top-Feature heißt schlicht und einfach „Link zu Windows“ und ermöglicht es, das Galaxy-Smartphone kabellos mit einem Windows-10-Rechner zu verbinden. Die Installation ist kinderleicht. Nutzer müssen lediglich die kostenlose App „Begleiter für Ihr Smartphone – Link zu Windows“ aus dem Google Play Store herunterladen – bei der brandneuen Note 20-Reihe ist die Anwendung bereits vorinstalliert. Nach dem Öffnen gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wir haben das Ganze bereits ausprobiert. Nach rund zwei Minuten ist das Smartphone einsatzbereit. Am Windows PC findet man „Link zu Windows“ unter „Erweiterte Funktionen“. Hier lohnt es sich die Funktion an die Taskbar anzuheften. So kann man sie immer blitzschnell öffnen.

Fotos übertragen, WhatsApp nutzen, etc.

Ist das Galaxy-Smartphone kabellos mit dem Rechner verbunden, gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. So können etwa Fotos, die am Smartphone gespeichert sind, direkt am PC angesehen und gespeichert werden. Doch das ist nur der Anfang. Es lassen sich nämlich sogar zahlreiche Android-Apps am Computer öffnen und nutzen. Anwendungen wie WhatsApp, Shazam, Instagram und Co. werden dabei in einem eigenen Fenster ausgeführt. Die Apps lassen sich auch an der Taskleiste anheften.

Benachrichtigungen, Anrufe und Kamera

Darüber hinaus sieht man am PC auch Benachrichtigungen, die am Smartphone eingehen. So verpasst man keine SMS oder WhatsApp mehr. Nutzer können sogar Nachrichten über den PC verschicken und Anrufe tätigen. Darüber hinaus ist der Zugriff auf die Smartphone-Kamera möglich. Man kann sein Handy also irgendwo im Raum platzieren und den Kameraauslöser dann über den Computer betätigen.

Fazit

In unserem Test hat „Link zu Windows“ hervorragend und völlig flüssig funktioniert. Wir haben die Top-Funktion mit einem Galaxy S9+ und dem neuen Note 20 5G ausprobiert. Für Besitzer eines Galaxy-Smartphones und eines Windows-10-Rechners ist das kabellose Feature eine echte Bereicherung. Hier muss man vor Samsung den Hut ziehen.

