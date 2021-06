Diese Geheim-Codes sollte jeder Handy-Nutzer kennen

Unbekannte Befehle für iPhones und Android-Smartphones erleichtern den Alltag.

Auf Smartphones lassen sich allerlei praktische Funktionen aktivieren. Einige davon sind häufig in diversen Untermenüs versteckt und bleiben vielen Nutzern somit in Verborgenheit. Doch einige Features lassen sich auf jedem Handy – egal ob iPhone oder Android -Gerät – mit einfachen Codes aktivieren. Dafür muss man lediglich einige bestimmte Ziffern und Symbole vor der eigentlichen Rufnummer bzw. dem Kennwort eingeben.

Nummer unterdrücken

Wir haben nun einige dieser GSM-Codes herausgesucht, die jeder Handy-Nutzer kennen sollte. Denn diese können den Alltag enorm erleichtern. Wer beispielsweise seine Rufnummer bei Anrufen hin und wieder unterdrücken will, braucht dafür nicht jedes Mal in diverse Untermenüs abtauchen. Man muss vor der Telefonnummer des Gesprächspartners einfach #31# eingeben: also #31#Rufnummer. Will man seine Rufnummer ständig unterdrücken, lautet der GSM-Code *31#. Hat man seine Rufnummer hingegen ständig unterdrückt, will sie bei einem bestimmten Anruf jedoch einmalig anzeigen, muss man vor der gewählten Nummer ebenfalls den Code *31# eingeben.

Weitere praktische GSM-Codes

Anrufe immer weiterleiten: **21*Rufnummer# (Deaktivierungs-Code: #21#)



Nur weiterleiten wenn besetzt: **67*Rufnummer# (Deaktivierungs-Code: #67#)



Sperre abgehender Anrufe: **33*Kennwort# (Deaktivierungs-Code: #33*Kennwort#)



Sperre eingehender Anrufe: **35*Kennwort# (Deaktivierungs-Code: #35*Kennwort#)

IMEI

Ein weiterer äußerst wichtiger GSM-Code ist etwas geläufiger. Dabei handelt es sich um die Anzeige der IMEI des eigenen Smartphones. Mit dieser Nummer lässt sich das Handy identifizieren, was vor allem dann wichtig ist, wenn es gestohlen wurde oder verloren gegangen ist. So kann man beweisen, dass es sich dabei um das eigene Gerät handelt. Der GSM-Code für die IMEI lautet: *#06#. Diesen muss man einfach ins Tastenfeld der Anrufe eingeben. Und schon wird die Identifizierungsnummer angezeigt.