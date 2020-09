Lange müssen Apple-Fans nicht mehr auf die neuen Smartphones warten - eines kommt mit neuem Namen.

Bei der September-Keynote hat Apple - wie im Vorfeld erwartet - das iPhone 12 nicht vorgestellt. Hier standen zwei neue iPads, zwei neue Apple Watches und ein Kombi-Abo im Mittelpunkt. Die neuen Smartphones verzögern sich in diesem Jahr aufgrund des Coronavirus um einige Wochen. Doch nun ist offenbar der Starttermin durchgesickert. Zudem wurde auch noch ein Geheimnis gelüftet.

Neuer Name

Wie berichtet, wird Apple gleich vier Modelle des iPhone 12 auf den Markt bringen (siehe auch Tabelle unten). Alle Smartphones sollen u.a. über 5G und ein OLED-Display verfügen. Bisher sind Analysten davon ausgegangen, dass das 5,4 Zoll große Modell einfach iPhone 12 heißen würde. Doch das dürfte nicht stimmen. Die kleinste Variante soll laut einem Bericht von MacRumors iPhone 12 mini heißen. Bisher hat Apple diese Zusatzbezeichnung nur beim iPod, beim iPad und beim Mac verwendet. Das günstige 6,1 Zoll Modell soll dafür iPhone 12 (statt iPhone 12 Max) heißen. Hinzu kommen die beiden Pro-Modelle: iPhone 12 Pro mit 6,1 Zoll und iPhone Pro Max mit 6,5 Zoll.

Starttermin

Darüber hinaus dürfte auch der Marktstart durchgesickert sein. Und dieser deckt sich mit bisherigen Meldungen, laut denen Apple das iPhone 12 am 13. Oktober präsentieren will. Der Marktstart soll am Freitag in der selben Woche erfolgen – nämlich am 16. Oktober. Die Markteinführung könnte jedoch gestaffelt ablaufen. Zunächst sollen nur die beiden 6,1 Zoll großen iPhone 12-Modelle starten. Das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max sollen erst im November kommen.

iOS 14 und A14 Chip

Ob sich diese Gerüchte bestätigen, werden wir im Oktober erfahren. Dass die neuen Smartphones mit dem unlängst veröffentlichtem iOS 14 laufen und auf den neuen A14 Bionic-Prozessor, der bereits im neuen iPad Air 4 steckt, setzen, gilt jedoch als fix.

Technische Daten der iPhone 12 Modelle (laut Leaks)