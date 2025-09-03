Käufe per Kamera: SO funktioniert Amazons neues Shopping-Feature

Amazon testet ein neues Werkzeug, das den Einkauf über das Smartphone noch schneller machen soll.

Mit „Lens Live“ bringt der Konzern eine Funktion, die Produkte sofort erkennt und direkt zum Kauf anbietet. Unterstützt wird das Ganze durch den digitalen Assistenten Rufus.

Was Amazon mit Lens Live plant

Schon seit einiger Zeit können Nutzerinnen und Nutzer über „Amazon Lens“ ein Produkt fotografieren und danach im Online-Shop suchen. Nun geht das Ganze noch einfacher: Mit „Lens Live“ genügt ein Blick durch die Kamera, um sofort passende Angebote in Echtzeit angezeigt zu bekommen.

Einfach die Kamera auf das gewünschte Produkt richten – Amazon zeigt sofort passende Angebote. © Amazon

Anstatt ein Foto hochzuladen, hält man nun einfach die Kamera auf den Gegenstand. Direkt auf dem Bildschirm erscheinen dann mehrere Kaufmöglichkeiten. Wer beispielsweise eine Vase bei Freunden sieht und nicht weiß, wo sie erhältlich ist, bekommt sofort vergleichbare Angebote angezeigt. Mit einem einzigen Klick wandert das ausgewählte Produkt in den Warenkorb.

Rufus direkt eingebunden

Neben der Kamera-Erkennung ist auch Rufus, Amazons digitaler Einkaufshelfer, eingebaut. Seit Anfang 2024 beantwortet er Fragen beim Online-Einkauf. Er liefert Bewertungen anderer Käuferinnen und Käufer, erklärt Unterschiede zwischen ähnlichen Produkten und gibt zusätzliche Hinweise, ohne dass man die Kamerafunktion verlassen muss.

Technik im Hintergrund

Damit Lens Live funktioniert, setzt Amazon auf eigene Dienste wie Open Search und Sage Maker. Auf dem Gerät selbst läuft ein leichtes Erkennungsmodell, das mit Hilfe von sogenanntem Deep Learning arbeitet. Das Modell gleicht die Kameraaufnahme mit einer enormen Produktdatenbank ab, die Milliarden von Artikeln umfasst.

Wo das neue Feature startet

Aktuell ist Lens Live nur in den Vereinigten Staaten verfügbar und zunächst auf die iOS-App beschränkt. Laut Amazon haben bereits Millionen Menschen Zugang erhalten. Ob und wann die Funktion auch in Europa und damit in Österreich freigeschaltet wird, ist bisher offen.