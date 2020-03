Microsoft zeigt Performance-Vergleich und Verbesserungen bei Gears 5.

Nachdem Microsoft zuletzt die genauen technischen Daten der Xbox Series X (siehe auch Tabelle unten) verraten hat, gibt es nun erneut offizielle Informationen zur kommenden Top-Konsole. Am beeindruckendsten ist dabei ein Video, das die Xbox Series X im direkten Vergleich mit der Xbox One X zeigt. Die Verkürzung der Ladezeit ist dabei eklatant.

Prozessor und SSD

Das ist zum einen der enormen Kraft des eigens angefertigten Prozessors zu verdanken, der von einem 8-Kern AMD Zen 2 CPU und einer RDNA 2-Class GPU angetrieben wird. Zum anderen spielt natürlich der Wechsel auf die SSD-Technik, die auch Sony bei der PS5 nutzt, eine große Rolle. Diese Festplatten sind einfach deutlich schneller als jene, die in den aktuellen Konsolen stecken.

Gears 5 auf Xbox Series X

Eine weitere Demonstration der Leistung der Xbox Series X präsentiert Mike Rayner, Technical Director bei The Coalition. Der Spiele-Entwickler demonstriert anhand von Gears 5, wie das Entwickler-Team den Titel für die neue Top-Konsole optimiert. Die technische Demo für die Xbox Series X zu Gears 5, basierend auf der Unreal Engine, nutzt die Ultra-Settings der PC-Version: Das Demo-GIF zeigt höher aufgelöste Texturen sowie höher aufgelöster volumetrischer Nebel und eine – im Vergleich zu den Ultra-Einstellungen auf PC – um 50 Prozent erhöhte Anzahl an Partikeln. Die Eröffnungs-Cutscene wird überdies mit 60 FPS in 4K (auf Xbox One X in 30 FPS) dargestellt.

© Microsoft

Fazit

Die Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Xbox aller Zeiten. Alles andere wäre aber auch gar nicht denkbar gewesen. Dennoch fällt der Performance-Sprung ziemlich beeindruckend aus. Fans brauchen aber noch etwas Geduld. Laut Microsoft kommt die neue Top-Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel. Der Preis wurde noch nicht verraten. Bleibt zu hoffen, dass hier der Sprung nicht ganz so drastisch ausfällt.

Technische Daten Xbox Series X