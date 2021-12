Die neue FritzBox 4060 lässt sich an jedes Modem anschließen soll gleich mehrere Performance-Maßstäbe setzen.

AVM setzt seine Wi-Fi 6-Offensive fort. Nachdem der deutsche Netzwerkspezialist bereits einen Router und einen Repeater , die den neuen WLAN-Standard (ax) unterstützen, auf den Markt gebracht hat, folgt nun die nächste Neuheit. Konkret handelt es sich dabei um die FritzBox 4060, die nicht nur viel neue Technik bietet sondern auch auf ein neues, aufrecht stehendes Design setzt.

Bis zu 6 GBit/s und Mesh-Funktion

Bei seinem neuen Triband-WLAN-Router schöpft AVM wirklich aus dem Vollen. Die FritzBox 4060 kommt ohne Modem daher und lässt sich somit einfach an das vorhandene Modem anschließen – egal ob Kabel, DSL oder Glasfaser. Dank Wi-Fi 6 sowie drei Funkeinheiten* und insgesamt 12 Antennen lassen sich WLAN-Datenraten von bis zu 6 GBit/s erzielen. Auch wenn es sich dabei um einen Laborwert handelt, ist die Geschwindigkeit beeindruckend. Einer der größten Vorteile des neuen WLAN-Standards ist, dass sich über ihn deutlich mehr WLAN-fähige Geräte ohne nennenswerte Leistungseinbußen ins Heimnetz integrieren lassen. Der integrierte Triband-Repeater 6000 dürfte selbst in großen Wohnumgebungen für einen ausgesprochen guten WLAN-Empfang sorgen. Zudem lässt sich über die FritzBox 4060 ein Mesh-WLAN-Netz aufbauen. Bei entsprechend kompatiblen Zusatzgeräten funktioniert das sogar ganz einfach per Knopfdruck.

Top-Ausstattung

Die restliche Ausstattung kann sich ebenfalls sehen lassen. Als erstes Modell von AVMs 40er-Reihe unterstützt die neue FritzBox DECT. Damit kann der Router auch als Basis für VoIP-Telefonie dienen. Zudem können Nutzer ihre Smart-Home-Produkte (auch mit jenen von anderen Herstellern kompatibel) über den Standard DECT ULE mit der FritzBox 4060 verbinden. Dank der starken Hardware soll im VPN- und USB-Bereich die Gigabit-Grenze deutlich überschritten werden können. So gerüstet, sollte der Router bei Bedarf selbst für äußerst anspruchsvolle Homeoffice-Tätigkeiten prädestiniert sein. Die USB-Geschwindigkeiten seien mit dedizierten NAS-Systemen vergleichbar, so AVM.

Anschlüsse und Software

Neben einem USB-3.0-Anschluss ist die FritzBox 4060 mit einem 2,5-Gigabit-WAN-Anschluss und drei weiteren Gigabit-LAN-Ports ausgestattet, über die sich diverse Geräte wie Speichermedien, Drucker, Smart TVs oder Spielkonsolen ins Heimnetz integrieren lassen. Und natürlich sind bei dem Power-Router dank der hauseigenen Software FritzOS auch alle weiteren FritzBox-typischen Funktionen wie Kindersicherung, Mediaserver (für Bilder, Musik und Videos) sowie ein WLAN-Gastzugang und der Fernzugriff per MyFritz mit an Bord.

Verfügbarkeit und Preis

Laut dem deutschen Hersteller ist die Fritzbox 4060 ab sofort für 259 Euro (UVP) im Handel in Österreich erhältlich. Wer also noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für eine technikaffine Person ist, könnte hier fündig werden.

*4x4 Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit bis zu 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s bei 5 GHz und bis zu 1.200 MBit/s bei 2,4 GHz