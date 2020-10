So sieht die PlayStation 5 von innen aus

Video zeigt spannende Details von Sonys neuer Top-Konsole.

Sony bringt die PlayStation 5 am 19. November in den Handel . Nach dem Chaos beim Verkaufsstart versuchen die Japaner die Fans ihrer neuen Top-Konsole laufend zu besänftigen. Zuletzt wurde etwa in Aussicht gestellt, dass es eine weitere Vorbestellrunde geben wird . Nun probiert Sony mit einem weiteren technischen Einblick die Gemüter zu beruhigen. Konkret wurde ein Teardown-Video veröffentlicht, das zeigt, wie die PS5 von innen aussieht.

PS5 im Teardown

Konkret gewährt in dem neuen Video Yasuhiro Ootori, Vizepräsident des Mechanical Design Department, Hardware Design Division bei Sony Interactive Entertainment (SIE), beim Auseinanderbauen der PlayStation 5 einen Einblick in deren Innenleben. Für technikaffine Fans ist dieser Einblick äußerst interessant. Hier ist die gesamte Architektur und die komplexe Integration der Hightech-Komponenten zu sehen.

Viel Know-How für die Kühlung

Zu den größten Herausforderungen zählten laut Sony die Reduzierung des Geräuschpegels sowie die Verbesserung der Kühlleistung. Letztere ist notwendig, da der Performance-Sprung im Vergleich zur PlayStation 4 enorm ist. Sony setzt dabei u.a. auf einen großen Radiallüfter (120 mm x 45 mm), der an beiden Seiten Luft ansaugt, und einen großen Kühlkörper aus Aluminiumlamellen.

Für einen leiseren Lauf ist bei der Version mit Disc-Laufwerk, das UHD-Blu-ray-Laufwerk entkoppelt. So sollen Vibrationen und damit einhergehende Störgeräusche vermieden werden. Ein weiteres Highlight stellt der System-on-Chip (SoC) dar. Diesen lässt Sony von AMD fertigen. Und der Chipspezialist baut ihn monolithisch als einzelnen Siliziumchip.

