Nach Chaos-Start: Sony verspricht PS5-Nachschub

Fans, die keine PlayStation 5 ergattert haben, dürfen weiter hoffen.

Dass der überraschende Vorverkaufsstart der PS5 nicht gerade geglückt ist, hat mittlerweile auch Sony eingesehen und sich bei den Fans entschuldigt. Wie berichtet, hatte der Konzern die Vorbestellungen unmittelbar nach Bekanntgabe von Preis und Starttermin am vergangenen Mittwoch eröffnet. Da war es in Europa ca. 23:00 Uhr. Die verfügbaren Konsolen waren binnen Stunden ausverkauft und viele Fans schauten durch die Finger. Kurze Zeit später wurden viele Konsolen auf eBay oder willhaben zu Wucherpreisen angeboten .

Microsoft machte es besser

Dieses Chaos sorgte sogar dafür, dass Microsoft seine Regeln beim Vorverkaufsstart der Xbox Series X und S (erfolgte am gestrigen Dienstag) änderte bzw. präzisierte. Hier wurden neben dem Datum auch die genaue Uhrzeit und die Shops genannt.

Sony verspricht Nachschub

Doch nun gibt es eine gute Nachricht, für alle Fans der PlayStation 5, die bei der ersten Runde leer ausgegangen sind. Sony hat via Twitter angekündigt, dass bis zum Marktstart am 19. November weitere Konsolen an Einzelhändler und Online-Shops geliefert würden.



Weitere Details nennen die Japaner allerdings nicht. Es ist also nicht klar, welche Händler in den nächsten Wochen noch mit PlayStation 5 beliefert werden. Darüber hinaus bleibt auch die verfügbare Stückzahl unbekannt.

Preise

Die Preise stehen jedoch fest. Im offiziellen Verkauf kostet die PS5 mit UHD-Laufwerk 499,99 Euro, für die digitale Variante ohne Laufwerk werden 399,99 Euro fällig. Für die Top-Games werden satte 80 Euro fällig . Dafür dürfen sich die Käufer über die neue PS Plus Collection freuen.

