PlayStation 5: Preis und Starttermin sind da

Endlich hat Sony die beiden wichtigsten Infos zur PS5 verraten.

Wie im Vorfeld vermutet , hat Sony bei seinem PlayStation-5-Showcase am späten Mittwochabend (16. September) jene beiden Informationen verraten, welche den Fans der neuen Konsole am heißesten unter den Nägeln brannten – den Preis und den Starttermin.

Preis und Starttermin

Sony verkauft die Top-Version der PS5 (inklusive Laufwerk) um 499, 99 Euro, für die digitale Variante (ohne Laufwerk) werden 399, 99Euro fällig. Damit haben sich die Gerüchte der vergangenen Wochen bestätigt. In den Handel kommt die neue Konsolengeneration in Europa am 19. November 2020. In Ländern wie Japan, den USA oder Australien startet die PS5 bereits am 12. November.

Zu den im Rahmen des Showcase angekündigten PS5-Spielen zählen u.a. Final Fantasy XVI, Spider-Man Miles Morales, Hogwarts Legacy, Call of Duty Black Ops Cold War, Fortnite und Resident Evil: Village.

Microsoft preschte vor

Sony hat den Showcase eigentlich als Präsentation für neue Games, die zum Start der PlayStation 5 verfügbar sein werden, angekündigt. Doch da Microsoft in der Vorwoche den Starttermin und die Preise der Xbox Series X und der Xbox Series S verkündet hat , stand Sony unter Zugzwang.

Konsolenschlacht zum Weihnachtsgeschäft

Der US-Rivale verkauft seine neuen Konsolen um 300 Euro (S) bzw. 500 Euro (X). Der Bestellstart erfolgt am 22. September, in den Handel kommen die neuen Xbox-Modelle am 10. November 2020. Für Gaming-Fans stehen also ein heißer Herbst und Winter an. Spätestens zum Start des Weihnachtsgeschäftes wird sich zeigen, welche Konsole bei den Kunden die Nase vorne hat. Technisch schenken sich die Top-Versionen nicht viel.

Technische Daten im Vergleich