Während die PS 5 selbst kaum zu bekommen ist, wird das Zubehör ausgebaut.

Kurz nachdem Sony bestätigt hat, dass die Lieferengpässe bei der PlayStation 5 bis ins Jahr 2022 reichen könnten, präsentiert der Konzern neues Zubehör für sein heiß begehrte Konsole, die bisher knapp 15 Millionen Mal verkauft wurde.

PS5-Controller in neuen Farben

Konkret ergänzt Sony die Palette des DualSense Wireless-Controllers im Juni 2021 um zwei Farben: Midnight Black und Cosmic Red. Dabei handelt es sich um die erste Veröffentlichung neuer Farben für den PlayStation 5-Controller, der ja insgesamt mit einigen Innovationen auftrumpft und in unserem Test auf ganzer Linie überzeugen konnte.

Video zum Thema: PS5-Controller startet in neuen Farben

Vom Weltall inspiriert

Der Controller in Midnight Black verfügt über zwei abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details. Laut Sony soll sein Design an das Weltall am Nachthimmel erinnern. Der Dualsense in Cosmic Red kommt mit seinem Design in Schwarz und Rot deutlich farbenfroher rüber. Hier dienten den Japanern wiederum die Rottöne des Kosmos als Inspiration.

© Sony Interactive Entertainment Inc. ×

Verfügbarkeit und Preise

Beide neuen Farben sind in Österreich ab dem 18. Juni 2021 erhältlich. Hierzulande wird der Controller im Midnight Black-Design 69,99 Euro (UVP) und die Cosmic Red-Variante 79,99 Euro (UVP) kosten.