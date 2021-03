Max Verstappen verpasst den Formel-1-Sieg in Bahrain und muss sich in einem wahren Taktikrennen Lewis Hamilton geschlagen geben. Bottas komplettiert das Podest.

WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton hat das Formel-1-Auftaktrennen in Bahrain für sich entschieden und feiert seinen 96.GP-Sieg. Der britische Mercedes-Superstar hielt den aus der Pole Position gestarteten Max Verstappen in einem bis zu den letzten Metern spannenden Finish hinter sich. Der Niederländer und Red Bull mussten sich nach einem wahren Reifenpoker knapp geschlagen geben. Der dritte Platz ging an den Finnen Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Hier alle Details zum Rennen im Ticker

Dahinter folgen Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) und Lance Stroll (Aston Martin).

Sebastian Vettel, der seinen ersten Grand Prix für Aston Martin vom Ende des Feldes aus in Angriff nimmt, belegt nach einer Zehn-Sekunden-Strafe Rang 15, direkt gefolgt von seinem deutschen Landsmann und Formel-1-Debütanten Mick Schumacher. Fernando Alonso kommt bei seinem Formel-1-Comeback nicht ins Ziel.

Turbulente Startphase

Das erste von 23 Saisonrennen - sofern der Plan hält - begann turbulent. Sergio Perez im zweiten Red Bull kam in der Formationsrunde auf einmal zum Stillstand, es gab vor dem Start folglich einen zweiten vorbereitenden Umlauf. Dann passierte schon der erste Unfall, der auf das Konto von Haas-Pilot Nikita Masepin ging. Der Russe verlor sein Auto und fuhr in die Streckenbegrenzung - ein ultrakurzes Formel-1-Debüt für den 22-Jährigen, der unverletzt blieb. Der Masepin-Crash machte auch einen Einsatz des von Aston Martin gestellten Safety Car notwendig.

Taktik-Duell im Finish: Hamilton vs. Verstappen

Als der Schrittmacher wieder weg war, konnte sich Verstappen einen kleinen Vorsprung herausfahren. Hamilton stoppte relativ früh zum Wechseln und war mit einem Satz Hard-Reifen danach vorerst der Schnellste auf der Strecke. Bottas und Verstappen zogen wenig später nach, Hamilton schaffte aber gegenüber Verstappen den Undercut und führte das Feld an. Der Niederländer absolvierte seinen zweiten Stint auf den weicheren Medium-Reifen. Bei Halbzeit des Rennens holte sich Hamilton noch einmal die harte Mischung ab, um damit durchzufahren.

Red Bull reagierte 16 Runden vor Schluss und stecke Verstappen ebenfalls einen frischen Satz Hard auf. Fünf Runden vor der Zielflagge hatte er zu Hamilton aufgeschlossen, überholte den Engländer in weiterer Folge sogar - dabei verließ der Niederländer aber die Strecke. In Erwartung einer Zeitstrafe durch einen möglichen Vorteil wies die Red-Bull-Mannschaft Verstappen an, Hamilton wieder vorzulassen. Nachher kam er nicht mehr vorbei, obwohl er wahrscheinlich im schnelleren Auto saß.

Damit war das Rennen besiegelt und Hamilton gewinnt das Taktik-Duell in Bahrain. Bitter für Red Bull, doch man zeigte das ganze Wochenende über, dass die Bullen mit Mercedes in dieser Saison mächtig mithalten können.

LAP 54/56



WOW ????



Max gets past Lewis to take P1 but runs wide



So Max gives P1 back to Lewis



Can the champ hang on? #BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/smH5VEkuoC — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

MAX: “It’s disappointing not to win, but we have really taken the fight to Mercedes and we have to be happy overall.



"It was close in the end but we’ve scored some valuable early points here"#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Tq48KJd0Vn — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

LEWIS: "Max was all over me right at the end, it was one of the hardest races I've had for a while, so I'm really grateful for it!"#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DSY4vTH6MO — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

Das Rennergebnis in der Übersicht: