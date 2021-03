Motor aus: Fehlstart für Neo-Bulle Perez

Das Debüt bei Red Bull hat sich Sergio Perez sicherlich anders vorgestellt. Kurz bevor es in die Startaufstellung ging, fiel der Motor von seinem Boliden aus und rollte neben die Strecke. Glück im Unglück: Perez konnte den ersten Gang noch rechtzeitig einlegen und somit das Rennen von der Boxengasse aus starten. Der Neo-Bulle fiel daraufhin aber bis ans Ende des Feldes zurück.

Nach dem ersten Boxenstopp flog Perez aber davon. Aktuell ist er auf einen Sprung in die Top-5. Das Rennen läuft noch ...

An der Spitze änderte sich nach den ersten Runden nichts. Red Bull darf weiter hoffen um Max Verstappen und den ersten GP-Sieg in dieser Saison.

Drama before the start as Sergio Perez grinds to a halt



He recovers power but he'll start from the pit lane ????#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/vM8QegWUnV