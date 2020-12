Sony verbilligt zahlreiche PlayStation-Games

U.a. gibt es hohe Rabatte auf die aktuellen Versionen von Call of Duty, FIFA und The Last of Us.

Gute Nachrichten für PlayStation-Besitzer, die rund um die Feiertage und dem Jahreswechsel auf der Suche nach neuen Games sind. Sony hat nämlich einige Deals mit bis zu 50 Prozent Rabatt im PlayStation Store gestartet. Ab sofort bis zum 19. Jänner 2021 sind verschiedene Top-Games und Exklusivtitel digital zum ermäßigten Preis verfügbar. >>>Nachlesen: Paukenschlag: Sony stoppt Verkauf von Cyberpunk 2077 Bis zu 58 Prozent Rabatt Zu den Highlights der aktuellen Angebote gehören: Call of Duty: Black Ops Cold War

UVP: 69,99 Euro; im Angebot: 49,69 Euro (29% Rabatt) FIFA 21

UVP: 69,99 Euro; im Angebot: 34,29 Euro (51% Rabatt) Ghost of Tsushima

UVP: 69,99 Euro; im Angebot: 49,69 Euro (29% Rabatt) NBA 2K21

UVP: 69,99 Euro; im Angebot: 29,39 Euro (58% Rabatt) The Last of Us Part II

UVP: 69,99 Euro; im Angebot: 39,89 Euro (43% Rabatt)