Neue TV-Funktion bei Netflix macht DAS endlich möglich

Netflix erweitert sein Angebot. Ab Ende des Jahres können Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr nur Filme und Serien ansehen, sondern auch direkt auf dem Fernseher spielen.

Der Streaming-Dienst kündigte an, dass das neue Spiele-Feature pünktlich zur Weihnachtszeit freigeschaltet wird.

Von Handy zu Fernseher: So funktioniert es

Seit 2021 bietet Netflix Spiele in seinem Abo an – bisher allerdings nur auf Smartphones und Tablets. Wer über den Fernseher auf den Spielebereich zugreifen wollte, wurde bislang auf den Download der mobilen App verwiesen. Das ändert sich nun: Die Spiele sollen künftig auch direkt über den Fernseher gestartet werden können. In den vergangenen Monaten lief bereits eine Testphase, allerdings nur in einigen Ländern und mit wenigen Geräten. Mit dem offiziellen Start sollen nun alle Fernsehnutzerinnen und -nutzer Zugang erhalten.

Das Smartphone wird zum Controller

Ganz ohne Handy geht es aber auch künftig nicht. Um auf dem Fernseher zu spielen, wird das Smartphone einfach zum Controller umfunktioniert. Dazu erscheint auf dem Bildschirm ein QR-Code, der mit dem Handy gescannt wird – schon kann es losgehen.

Neue Spiele zum Start

Während in der Testphase bereits Titel wie Oxenfree, Link Twin und Centipede Recharged verfügbar waren, soll das Angebot zum offiziellen Start deutlich wachsen. Besonders beliebt dürften Spiele sein, die man gemeinsam auf der Couch spielen kann – darunter Lego Party!, Pictionary Game Night und Tetris Time Warp. Netflix will mit dieser Erweiterung das Spielerlebnis für alle Mitglieder bequemer machen – und den Fernseher wieder stärker ins Zentrum des Wohnzimmers rücken.