Neues WhatsApp-Update: Drittes Häckchen macht DAS jetzt für alle sichtbar

Whatsapp plant, sein bereits etabliertes Häkchensystem zu erweitern. Eine neue Funktion soll dafür sorgen, dass Nutzer informiert werden, wenn jemand einen Screenshot einer Unterhaltung macht.

Das Entwicklerteam von Whatsapp sieht dies als wichtigen Schritt zur Stärkung der Privatsphäre.

Nutzer erhalten Hinweis auf Screenshots

Bereits jetzt verwendet Whatsapp ein Häkchensystem, um den Status von Nachrichten anzuzeigen: Ein graues Häkchen signalisiert, dass eine Nachricht gesendet wurde, zwei graue Häkchen zeigen den Empfang an und zwei blaue Häkchen bestätigen, dass die Nachricht gelesen wurde. Nun soll ein drittes blaues Häkchen hinzukommen. Dieses wird erscheinen, sobald eine Unterhaltung per Screenshot festgehalten wurde. Dadurch sollen Nutzer in Echtzeit informiert werden, wenn jemand ihre Nachrichten speichert, ohne sie vorher um Erlaubnis zu bitten.

Whatsapp will Privatsphäre weiter schützen

Das Unternehmen betont, dass die neue Funktion ein weiteres Mittel sei, um die Privatsphäre der Nutzer zu stärken. Viele Menschen teilen persönliche oder vertrauliche Informationen über den Messenger-Dienst. Die neue Anzeige soll dazu beitragen, sich bewusster mit der eigenen digitalen Kommunikation auseinanderzusetzen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, falls Nachrichten ungewollt gespeichert werden.

Einführungstermin bleibt offen

Derzeit befindet sich das erweiterte Häkchensystem noch in der Testphase. Lediglich Nutzer der Betaversion haben bislang Zugang zu der neuen Funktion. Wann genau sie für alle freigeschaltet wird, ist derzeit nicht bekannt. Whatsapp hat bisher keinen offiziellen Starttermin genannt, doch Experten gehen davon aus, dass die Einführung in den kommenden Monaten erfolgen wird. Nutzer dürfen also gespannt sein, wann das neue Feature in der finalen Version verfügbar sein wird.