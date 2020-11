Für Fans könnte es doch noch vor Weihnachten eine PlayStation 5 geben.

Nachdem zuletzt PlayStation-Chef Jim Ryan den PS5-Fans versichert hat , dass Sony alles mache, um so schnell wie möglich weitere Konsolen in den Handel zu bringen, wird diese Aussage von dem japanischen Elektronikkonzern noch einmal untermauert. Damit wächst auch die Hoffnung jener Kunden, die in den bisherigen Bestellrunden leer ausgegangen sind, eventuell doch noch vor Weihnachten eine PlayStation 5 zu bekommen.

>>>Nachlesen: PS5 für Sohn: Vater drückte 13 Stunden die F5-Taste

Vor Ende des Jahres

In dem auf dem offiziellen PlayStation-Twitter-Account veröffentlichtem Statement heißt es, dass Sony mit Hochdruck daran arbeite, um noch vor Ende des Jahres weitere PS5-Konsolen in den Handel zu bringen:

Keine Angabe zur Stückzahl

Ein genaues Datum für den Liefertermin wird zwar nicht genannt, aber vor Ende des Jahres ist ja schon einmal eine ganz gute Orientierung. Wie viele neue Konsolen geliefert werden, verraten die Japaner jedoch nicht. Es ist also gut möglich, dass auch die nächste PlayStation-5-Charge binnen Minuten ausverkauft sein könnte.

>>>Nachlesen: PlayStation-Chef spricht über PS5-Nachschub

>>>Nachlesen: Dreist: Amazon-Fahrer klaute PS5 eines Kunden

>>>Nachlesen: PS5 zu Wucherpreisen auf willhaben und eBay