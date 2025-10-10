Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Smartphone in der Hand
© Getty

Betrugsmasche

PVA warnt vor fieser Abzocke mit Fake-SMS

10.10.25, 13:45
Teilen

Die PVA rief dazu auf, keine sensiblen Daten bekannt zu geben und verdächtige Nachrichten umgehend zu melden.

Wien. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) warnt vor betrügerischen SMS, die derzeit im Umlauf sind. In den gefälschten Nachrichten wird demnach behauptet, es liege eine neue Mitteilung mit wichtigen Informationen zur Pension vor. Über einen in der SMS enthaltenen Link gelangen Empfängerinnen und Empfänger auf eine gefälschte Website, auf der persönliche Daten und Kontoinformationen abgefragt werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Die PVA rief dazu auf, keine sensiblen Daten bekannt zu geben und verdächtige Nachrichten umgehend zu melden. Fälschungen sind laut PVA unter anderem an der angegebenen Webadresse zu erkennen. So werden etwa Adressen wie pv-at.live/verif verwendet, die nicht der offiziellen Website www.pv.at entsprechen. Auch finden sich im Absender häufig Rechtschreibfehler wie "Österreichische pensionlversicherung". Die PVA stellte klar, dass sie niemals über SMS zur Eingabe von Daten auffordert, und rät dringend davon ab, auf verdächtige Links zu klicken oder persönliche Informationen einzugeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden