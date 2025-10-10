PVA warnt vor fieser Abzocke mit Fake-SMS

Die PVA rief dazu auf, keine sensiblen Daten bekannt zu geben und verdächtige Nachrichten umgehend zu melden.

Wien. Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) warnt vor betrügerischen SMS, die derzeit im Umlauf sind. In den gefälschten Nachrichten wird demnach behauptet, es liege eine neue Mitteilung mit wichtigen Informationen zur Pension vor. Über einen in der SMS enthaltenen Link gelangen Empfängerinnen und Empfänger auf eine gefälschte Website, auf der persönliche Daten und Kontoinformationen abgefragt werden, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Die PVA rief dazu auf, keine sensiblen Daten bekannt zu geben und verdächtige Nachrichten umgehend zu melden. Fälschungen sind laut PVA unter anderem an der angegebenen Webadresse zu erkennen. So werden etwa Adressen wie pv-at.live/verif verwendet, die nicht der offiziellen Website www.pv.at entsprechen. Auch finden sich im Absender häufig Rechtschreibfehler wie "Österreichische pensionlversicherung". Die PVA stellte klar, dass sie niemals über SMS zur Eingabe von Daten auffordert, und rät dringend davon ab, auf verdächtige Links zu klicken oder persönliche Informationen einzugeben.