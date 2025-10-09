Streaming-Hammer: Diese große Veränderung kommt auf Disney+ zu

Disney+ bringt jetzt sogar in Österreich Hulu auf seine Plattform. Dieser soll Star ersetzen.

Einige Fans wird diese Änderung erfreuen. Der Streamingdienst Disney+ führt nun Hulu weltweit ein. Ab dem 8. Oktober soll Hulu Star ersetzen.

Die beliebte US-Streaming-Plattform soll eine von sechs Marken auf Disney+ werden und das neben Disney, Pixar, Star Wars, Marvel und National Geographic, so "Digital Fernsehen".

Teurer Kauf für Disney

Disney kaufte die gesamten Anteile von Comcast, um die vollständige Kontrolle über Hulu zu erlangen. Der Kaufpreis betrug 8,6 Milliarden US-Dollar. Doch der Unterhaltungsgigant musste nach einer Bewertung im Jahr 2019 27,5 Milliarden US-Dollar zahlen.

Später legte ein Schiedsgericht fest, dass Disney noch 440 Millionen US-Dollar nachzahlen muss. Durch die Übernahme darf das Unternehmen Hulu als Marke weltweit nutzen.

Hinter dieser Ankündigung versteckt sich eine neue Preiserhöhung. Wie teuer Disney+ für Neukunden wird, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.