Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Disney
© Getty

Traum von Nutzern

Streaming-Hammer: Diese große Veränderung kommt auf Disney+ zu

09.10.25, 20:36
Teilen

Disney+ bringt jetzt sogar in Österreich Hulu auf seine Plattform. Dieser soll Star ersetzen.

Einige Fans wird diese Änderung erfreuen. Der Streamingdienst Disney+ führt nun Hulu weltweit ein. Ab dem 8. Oktober soll Hulu Star ersetzen.

Die beliebte US-Streaming-Plattform soll eine von sechs Marken auf Disney+ werden und das neben Disney, Pixar, Star Wars, Marvel und National Geographic, so "Digital Fernsehen".

Teurer Kauf für Disney

Disney kaufte die gesamten Anteile von Comcast, um die vollständige Kontrolle über Hulu zu erlangen. Der Kaufpreis betrug 8,6 Milliarden US-Dollar. Doch der Unterhaltungsgigant musste nach einer Bewertung im Jahr 2019 27,5 Milliarden US-Dollar zahlen.

Später legte ein Schiedsgericht fest, dass Disney noch 440 Millionen US-Dollar nachzahlen muss. Durch die Übernahme darf das Unternehmen Hulu als Marke weltweit nutzen.

Hinter dieser Ankündigung versteckt sich eine neue Preiserhöhung. Wie teuer Disney+ für Neukunden wird, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden