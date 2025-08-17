Riesen Instagram-Flop: Kaum jemand teilt Standort auf neuer Karte

Diesmal ist es ein bahnbrechendes Upgrade: Instagram startet eine Live-Karte für Standorte - diese Funktion sorgt für heftige Kritik, aber auch Vorfreude auf technische Spielereien unter Freunden. Aber könnten Sie sich vorstellen, ihren Standort mit ihren Followern zu teilen?

Die neue Funktion erinnert zumindest viele der Gen Z an die aktuelle Snapchat-Karte, die es seit Jahren gibt. Dort können Freunde ihren Standort tracken... jetzt zieht Instagram mit derselben Funktion nach.

Mit der neuen Map können Nutzerinnen und Nutzer ihren Standort in Echtzeit teilen. Sichtbar ist die Funktion unter einem Globus-Symbol im Nachrichtenbereich, wo man auswählen kann, ob alle Kontakte, nur enge Freunde oder eine kleine Gruppe Zugriff bekommen.

Trotz der breiten Einführung bleibt die Karte auffallend leer. Viele scheinen den Schritt zur Standortfreigabe nicht zu gehen – sei es aus Unkenntnis, sei es aus Vorsicht.

Habe ich Kontrolle über meine Daten?

Meta betont, dass die Funktion standardmäßig ausgeschaltet ist und nur gegenseitig gefolgte Accounts Standorte sehen können. Dennoch erinnert die Debatte an frühere Datenschutz-Kontroversen des Unternehmens, das in der Vergangenheit mehrfach wegen Datenpannen in der Kritik stand.

Risiken der Ortung

Standortdaten gelten als besonders sensibel. Sie verraten Wohn- und Arbeitsort, Gewohnheiten, politische Aktivitäten oder private Interessen. Für Plattformen sind diese Informationen zugleich wertvoll, weil sie gezielte Werbung ermöglichen.

Die Map sollte laut Meta Nähe schaffen, zeigt bislang aber vor allem Zurückhaltung der User – verständlich - dass Vertrauen schwerer wiegt als technische Spielereien.