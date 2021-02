Dyson stellt auch Händetrockner gratis zur Verfügung - wir zeigen, wie man sich anmelden kann.

Seit Montag gibt es in ganz Österreich an vielen Schulen wieder Präsenzunterricht. Damit sich die Gefahr einer weiteren Verbreitung des Coronavirus in Grenzen hält, müssen strenge Vorgaben (Schnelltests, Maskenplficht, regelmäßiges Lüften, etc.) eingehalten werden. In Zeiten der Pandemie wurde das Thema saubere Luft in Innenräumen allgemein immer wichtiger – ganz speziell auch in Klassenzimmern. Dyson hat sich dafür nun eine tolle Aktion für heimische Schulen einfallen lassen.

Dyson spendiert Luftreiniger und Händetrockner

Der britische Akkustaubsauger - und Luftreiniger -Spezialist bietet jetzt die Möglichkeit, österreichische Schulen mit 100 HEPA-13-gefilterten Luftreinigern und 20 Händetrocknern kostenlos auszustatten. Bei Ersteren handelt es sich dabei um den Dyson Pure Cool Luftreiniger (Bild oben), dessen komplett versiegeltes Filtersystem einen Aktivkohle- mit einem HEPA-13-Glasfaserfilter kombiniert, die 99,95 Prozent der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron aus der Luft entfernen.

Neben den Klassenzimmern selbst spielt an Schulen auch die Hygiene in Sanitäranlagen eine besonders wichtige Rolle, denn die Luft im Waschraum kann mikroskopisch kleine Partikel enthalten. Hierfür stellt Dyson 20 Händetrockner zur Verfügung. Positiv: Auch alle Dyson Airblade Händetrockner sind mit HEPA-Filtern der Klasse H13 ausgestattet.

© Dyson

Wie kommen Schulen an die Geräte?

Dyson Airblade Händetrockner

Um an die Luftreiniger und Händetrockner zu kommen, muss man sich lediglich bei Dyson anmelden. Ein Lehrer oder anderweitig Verantwortlicher an den Schulen muss dazu ein Teilnahmeformular (Link unten) ausgefüllt an info-austria@dyson.com schicken. Teilnahmeschluss ist der 31. März 2021. Sollte die eigene Schule ausgewählt werden, meldet sich das Dyson Projektteam bei den betreffenden Schulen und bespricht, wie viele kostenlose Geräte zur Verfügung gestellt werden.

Externe Links

Das Teilnahmeformular (PDF-File) kann hier heruntergeladen werden. Weitere Infos zu der Aktion finden Sie hier.