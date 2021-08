× So hält Ihr iPhone-Akku deutlich länger

iOS bietet ein praktisches Feature für die Batterien von Apple-Smartphones - diese ist aber gut versteckt.

Bei all jenen Smartphone-Nutzern, die sich nicht jedes Jahr ein neues Gerät kaufen, erweist sich nach einer gewissen Haltezeit der Akku als Achillesferse. Denn bei den meisten modernen Smartphones ist der Aufwand, die altersschwache Batterie gegen eine neue zu tauschen, ziemlich hoch. Und wenn das Handy nur noch wenige Stunden läuft, bevor es ans Netz muss, wird es in den meisten Fällen gegen ein Neues ersetzt. Auch deshalb liegen mittlerweile Millionen Smartphones ungenutzt in Schubladen herum .

Trick verlängert Akku-Lebensdauer

iPhone -Besitzer haben jedoch die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass ihr Akku länger durchhält als eigentlich vorgesehen. Apple hat bei iOS (seit Version 13) nämlich eine praktische Funktion integriert, die leider nicht alle Nutzer kennen. Konkret handelt es sich dabei um „Optimiertes Laden“. Das Feature findet man in den allgemeinen Einstellungen unter „Batterie“. Dort gibt es den Unterpunkt „Batteriezustand“. Hier lässt sich „Optimiertes Laden der Batterie“ aktivieren.

Intelligente Funktion

Ist die Funktion aktiviert, kann die Batterielebensdauer verlängert werden. Denn dann lernt das iPhone laut Apple, wann der Nutzer sein iPhone normalerweise auflädt. So könne das Smartphone beispielsweise bei einer Ladung von 80 Prozent mit dem Fertigladen warten, bis man es wieder benötigt. Damit das Feature funktioniert, müssen die Ortungsdienste aktiviert sein. Denn das iPhone merkt sich das Ladeverhalten nur an Plätzen, an denen sich der Nutzer regelmäßig aufhält (zuhause, in der Arbeit, etc.). Auf (Urlaubs-)Reisen funktioniert das Feature also nicht.

Nutzer hat das letzte Wort

Beim optimierten Laden wird am Sperrbildschirm eine Info angezeigt, wie lange es dauert, bis das iPhone voll aufgeladen ist. Benötigt man das Smartphone früher, kann man die Benachrichtigung anklicken und einstellen, dass es sofort aufgeladen werden soll. Der Nutzer hat also trotz aktivierte Funktion das letzte Wort.

Bis zu einem Jahr

Laut Experten kann dieses Feature die Lebensdauer eines iPhone-Akkus um bis zu einem Jahr verlängern. Da die Apple-Smartphones nicht gerade zu den günstigsten Geräten am Markt zählen, kann sich das also finanziell richtig lohnen.