Nutzer dürfen sich über neue Gesichter, Tiere, Symbole, etc. freuen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die finale Liste mit den neuen Emojis wie bereits im Vorjahr zwar um rund ein halbes Jahr verzögert (September statt März), doch nun hat das zuständige Unicode Konsortium die 37 neuen Emojis für 2022 präsentiert. Diese dürften vor allem über Smartphones verschickt werden, können aber auch auf Tablets oder Rechnern genutzt werden.

37 neue Emojis

Die vom Unicode Konsortium vorgegebenen Emojis dienen u.a. als Vorlage für iOS, Android sowie Messenger-Dienste (WhatsApp,etc.) und soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, etc.). Der nun veröffentlichte Unicode 14-Standard enthält insgesamt 37 neue Smileys, Tiere, Symbole, etc.

Smileys



© Unicode Consortium ×

Die Palette an klassischen Smileys wird um sieben Gesichtssymbole erweitert. Ein Gesicht versucht seine Tränen zu unterdrücken, ein anderes salutiert, ein weiteres schmilzt förmlich dahin und eines hält sich ein Auge zu.

Tiere, Symbole und Co.



© Unicode Consortium / Emojipedia ×

Zu den weiteren neuen Emojis zählen u.a. ein Vogelnest mit zwei Eiern, ein Röntgenbild, ein Neandertaler, eine Rutsche, ein Rettungsring, ein Führerschein, eine Discokugel oder ein Symbol für einen leeren Akku.

Verfügbarkeit

Wann die 37 neuen Emojis auf Smartphones, Tablets & Co. kommen, hängt von den Anbietern ab. Die Freigabe ist nun jedenfalls erfolgt. Konzerne wie Facebook, Samsung oder Twitter werden sie wohl im ersten Halbjahr 2022 in ihre Dienste bzw. Geräte integrieren. Bei iPhones und Android-Geräten könnte es schneller gehen. Google und Apple könnten ihre Betriebssysteme (Android 12 und iOS 15) noch in diesem Jahr mit den neuen Symbolen ausstatten.