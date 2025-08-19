Alles zu oe24VIP
Spotify: Mit diesem Trick umgeht man die Preiserhöhung
Geld sparen

Spotify: Mit diesem Trick umgeht man die Preiserhöhung

19.08.25, 23:27
Spotify erhöht auch in Österreich die Preise deutlich. Mit einem Trick kann man aber beim alten Preis bleiben. 

Spotify erhöht die Preise für seine Premium-Abos deutlich. In Österreich steigen die monatlichen Kosten je nach Tarif um bis zu 3 Euro — vom Individual-Abo (nun 12,99 € statt 10,99 €) über Duo (16,99 €, vorher 14,99 €) bis hin zum Family-Abo (20,99 €, statt 17,99 €).

Spotify begründet die Preiserhöhung mit zusätzlichen Features wie der neuen Hörbuchfunktion (12 Stunden Hörbuch pro Monat inklusive), Investitionen in neue Plattformfunktionen und der langfristigen wirtschaftlichen Stabilität.

Genialer Trick

Allerdings bietet Spotify bestehenden Kunden die Möglichkeit, zum neuen Basic-Tarif zu wechseln. Dieser behält alle bisherigen Musikfunktionen und den alten Preis bei - lediglich die Hörbuch-Stunden fallen weg. Allerdings muss der Wechsel im Konto vor dem 14. Oktober erfolgen, sonst endet das Abo automatisch und wird in das werbefinanzierte Gratis-Modell umgewandelt. Wichtig: Die Basic-Option steht nur bestehenden Premium-Mitgliedern, nicht Neukunden, zur Verfügung.

