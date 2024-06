× Schöne Sommerbeine: Mit diesen Tipps bleiben Ihre Venen auch im Sommer stark

Am Ende eines heißen Sommertages möchte man am liebsten die Beine hochlegen. Was noch gegen schwere und geschwollene Beine im Sommer hilft und wie Sie Ihre Venen stark und gesund erhalten können!

Sommer, Sonne, schwere Beine. Die sommerliche Hitze kann eine ganz schöne Herausforderung für die Venengesundheit darstellen. Viele Frauen haben in der warmen Jahreszeit mit geschwollenen, heißen Beinen, Krampfadern und Rötungen zu kämpfen. Wie es dazu kommt? Durch die Hitze dehnen sich die Blutgefäße im Körper aus, auch die Venen erweitern sich. Die Elastizität nimmt ab und die Venen werden durchlässiger. Es tritt vermehrt Flüssigkeit aus den Venen ins Gewebe, die Beine schwellen an, es kommt zu Ödemen. Die Erweiterung der Venen verlangsamt den Blutfluss – langfristig kann das zur Bildung von Krampfadern führen. Was Venen leisten Unsere Venen leisten Schwerstarbeit: Sie transportieren das verbrauchte Blut zurück zum Herzen, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert wird. ­Täglich sind das etwas 7.000 Liter, oft gegen die Schwerkraft. Die Beinvenen sind besonders stark gefordert. Mit den Jahren halten die zarten Venen dem Druck des Blutes nicht mehr Stand, geben nach und bilden Krampfadern, besonders wenn noch eine Schwäche des Bindegewebes dazu kommt. Besenreiser können erste ­Anzeichen für ein Venenleiden sein. Beschwerden ernst nehmen © Getty Images × Lesen Sie auch Last Minute Tipps: SOS-Abnehm-Plan für die Sommerfigur Kurz vorm Strandurlaub ist die Motivation etwas für den Körper zu tun besonders hoch. Nutzen wir sie!

Lesen Sie auch Last Minute Tipps: SOS-Abnehm-Plan für die Sommerfigur Kurz vorm Strandurlaub ist die Motivation etwas für den Körper zu tun besonders hoch. Nutzen wir sie!

Im Anfangsstadium verursachen leichte Krampfadern in der Regel ­keine Beschwerden. Im Verlauf der ­Erkrankung kommen häufig weitere Beschwerden wie Wasseransammlungen (Ödeme) sowie Schmerzen und das Gefühl müder, schwerer Beine hinzu. Ziel der Behandlung von Krampfadern ist es, den Blutfluss der Venen zu verbessern und so einem Blutstau entgegenzuwirken. Außerdem gilt es, das umliegende Gewebe zu stützen, um Wasseransammlungen im Gewebe zu verhindern. Je besser der venöse Blutfluss funktioniert, ­desto geringer ist das Risiko für eventuelle Durchblutungsstörungen sowie für Geschwüre oder offene Beine. Mit einfachen Maßnahmen können Sie selbst für Ihre Venengesundheit ganz viel tun. Maßnahmen für gesunde Beine Ausreichende Flüssigkeitszufuhr Genug Wasser zu trinken ist entscheidend, um das Blut dünnflüssig zu halten und die Durchblutung zu fördern. Trinken Sie mindestens 1,5 Liter Wasser pro Tag, um Dehydration zu vermeiden, die das Blut dick­­flüs­siger macht und das Risiko für Thrombosen erhöhen kann. Auch regel­mäßige Bewegung ist essenziell für die Venengesundheit. Aktivitäten Sportliche Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren oder zügiges Gehen fördern die Blutzirkulation und verhindern, dass sich das Blut in den Beinen staut. Langes Sitzen oder Stehen sollte vermieden werden. Wenn möglich, immer wieder kleine Bewegungspausen in den Alltag inte­grieren. Bei langen Flügen und Autofahrten deshalb immer die Wadenmuskelpumpe aktivieren (siehe Kasten unten). Regelmäßig kühlen Hohe Temperaturen können die Venen erweitern und die Blutzirkulation verlangsamen. Kühlen Sie deshalb Ihre Beine regelmäßig mit kaltem Wasser oder verwenden Sie kühlende Gele. Das Hochlegen der Beine kann helfen, den Rückfluss des Blutes zum Herzen zu unterstützen. Enge Kleidung kann den Blutfluss in den Venen behindern. Auch bequeme und nicht einengende Schuhe sind wichtig, um die Venen zu entlasten. Kompressionsstrümpfe tragen Für Menschen mit bekannten Venenproblemen können Kompressionsstrümpfe eine große Hilfe sein. Sie unterstützen die Venenfunktion, indem sie leichten Druck auf die Beine ausüben und so den Rückfluss des Blutes zum Herzen fördern. Die Strümpfe sollten vor allem bei langen Reisen oder während langer stehender Tätigkeiten getragen werden. Ausgewogene Ernährung Eine ausgewogene Ernährung unterstützt die Gefäßgesundheit. Übergewicht kann den Druck auf die Venen erhöhen und somit auch das Risiko für Venenprobleme steigern.

Wichtig: Venen regelmäßig von einem Arzt untersuchen lassen, besonders wenn bereits Probleme mit Krampfadern oder andere Venenleiden vorhanden sind. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung können Komplikationen verhindern und die Venengesundheit langfristig verbessern. Unbeschwert genießen © Getty Images × Unter einer venenbewussten Lebensweise versteht man, so viel Bewegung wie möglich in den ­Alltag einzubauen, sitzende oder stehende Tätigkeiten immer ­ wieder durch Venenübungen zu ­unterbrechen, die Beine so oft es geht hochlegen, ausreichend trinken und die Beine immer wieder abkühlen. So lässt sich der Sommer leichtfüßig genießen.