Der Schlüssel zu besserem Schlaf: Nie wieder müde dank 85:15-Regel

Sind Sie einer dieser Menschen, die morgens das Gefühl haben, Sie wären im Tiefschlaf von einem Lkw überrollt worden? Wenn ja, dann dürfen Sie jetzt aufatmen. Wir haben die 85:15-Regel, die Ihr Leben – oder zumindest Ihre morgendliche Routine – revolutionieren wird.

Ihr Körper hat eine innere Uhr, die sogenannte zirkadiane Rhythmik. Diese reguliert, wann Sie sich müde fühlen und wann Sie wach sein sollten. Wenn Sie jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett gehen, synchronisieren Sie Ihren Körper mit dieser Uhr und machen es ihm leichter, in den Schlafmodus zu kommen. Und genau hier setzt die 85:15-Regel an.

Nie wieder müde dank 85:15-Regel

Die 85:15-Regel besagt, dass Sie 85 % der Zeit abends zur selben Zeit ins Bett gehen sollten. Ja, richtig gelesen! Ihr Schlafrhythmus liebt Routine, und indem Sie konsequent einen festen Einschlafzeitpunkt einhalten, helfen Sie Ihrem Körper, morgens erfrischter und wacher zu sein. Die verbleibenden 15 % sind für Ausnahmen gedacht – schließlich wollen wir ja alle auch mal etwas flexibler sein. So setzen Sie die Regel am besten um:

Finden Sie Ihre optimale Schlafenszeit: Rechnen Sie von Ihrer Weckzeit 7-8 Stunden zurück. Das ist Ihr Zielzeitpunkt, zu dem Sie ins Bett gehen sollten. Schaffen Sie eine Abendroutine: Nutzen Sie die Zeit vor dem Schlafengehen, um sich zu entspannen. Lesen, meditieren oder ein warmer Tee helfen, zur Ruhe zu kommen. Bleiben Sie konsequent: Versuchen Sie an mindestens 5 von 7 Abenden pro Woche (also 85 % der Zeit), zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen. Das heißt nicht, dass Sie sich nie eine spätere Nacht erlauben dürfen – die 15 % sind für solche Gelegenheiten reserviert.

Wenn Sie abends konsequent auf Ihren Schlafrhythmus achten, wird das Aufstehen einfacher. Ihr Körper ist dann von alleine bereit, den Tag zu starten – ohne dieses zähe Gefühl, als hätte jemand den Pauseknopf gedrückt. Es wird Tage geben, an denen Sie die Regel brechen – und das ist okay! Der Schlüssel liegt darin, schnell wieder zur Routine zurückzukehren. Ihr Körper passt sich erstaunlich schnell an, wenn Sie ihm die Chance geben.