× Nicht morgens: Der beste Zeitpunkt, um Deo aufzutragen

Aufwachen, duschen und Deo auftragen. So sieht die Morgenroutine für die meisten aus. Doch um sich effektiv vor Schweißgeruch zu schützen, sollten Sie das Deo zu einem anderen Zeitpunkt auftragen.

Ein gutes Deo ist im Sommer ein MUSS, denn kaum hat man das Haus verlassen, zeichnen sich schon die ersten Schweißflecken am T-Shirt ab. Damit das Deo noch besser wirkt, sollten Sie auch den Zeitpunkt beachten. Laut Experten ist es nämlich viel effektiver, wenn man das Antitranspirant am Abend vor dem Schlafengehen aufträgt. Warum das so ist, verraten wir hier.

Deo vs. Antitranspirant

Wer Schweißflecken verhindern will, sollte zu einem Antitranspirant greifen. Denn Deo ist nicht gleich Deo. Umgangssprachlich spricht man zwar immer von Deo, jedoch wird zwischen einem Deodorant und einem Antitranspirant unterschieden. Deodorants arbeiten ohne Aluminiumsalze, dafür mit Duftstoffen und antibakteriellen Inhaltsstoffen. Diese überdecken den Schweißgeruch und bekämpfen die geruchsverursachenden Bakterien. Die Schweißproduktion wird dagegen nicht gestoppt. Bei dieser Variante ist es egal, ob es morgens oder abends auftragen wird, da es immer die gleiche Wirkung zeigt.

© Getty Images ×

Bei einem Antitranspirant handelt es sich hingegen um ein Produkt mit Aluminiumsalzen. Diese hemmen die Schweißbildung, indem sie die Ausgänge der Schweißkanäle verengen und zeigen besonders nachts eine effektive Wirkung.

Deshalb sollten Sie das Antitranspirant nachts auftragen

Da die Schweißproduktion nachts geringer ist, können die Wirkstoffe des Antitranspirants besser einziehen und die Schweißdrüsen effektiver blockieren. Wer das Deo abends auf die saubere, trockene Achsel aufträgt, beugt in der Nacht bereits die Schweißbildung am kommenden Tag vor. Denn hat die Schweißbildung schon eingesetzt, wirkt das Antitranspirant nicht mehr.

Übrigens ist diese Methode besonders für Menschen mit empfindlicher Haut geeignet. Da die Schweißproduktion in der Nacht geringer ist, kann das Risiko von Hautirritationen durch Deo minimiert werden. So hat die Haut mehr Zeit sich zu erholen und die Wirkstoffe zu absorbieren, ohne durch den Schweiß oder Reibung gereizt zu werden.