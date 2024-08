Sprühen statt Spritzen: Corona-Impfstoff gibt es jetzt auch als Nasenspray

Weltweit setzen immer mehr Forschergruppen auf als Nasenspray verabreichbare Covid-19-Impfstoffe. Jetzt haben die US-Gesundheitsinstitute (NIH) eine Studie der Phase I auf Verträglichkeit mit einer neuen nasalen Vakzine gegen SARS-CoV-2 gestartet.

Die Forschung an Covid-19-Impfstoffen macht große Fortschritte, insbesondere in Bezug auf neuartige Verabreichungsmethoden, die sowohl die Wirksamkeit als auch die Prävention von Infektionen verbessern könnten. Wissenschaftler weltweit, einschließlich einer Gruppe von Forschern der MedUni Wien, arbeiten an innovativen Impfstrategien, die die klassischen Injektionsmethoden ergänzen.

Wiener Forschung: Kombinierte Impfstrategie für besseren Schutz

Forscher des Zentrums für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der MedUni Wien, unter der Leitung von Ursula Wiedermann-Schmidt, haben ein neues Konzept entwickelt, das eine doppelte Impfung umfasst: eine systemische Injektion gefolgt von einem nasalen Booster. Laut den Ergebnissen, die kürzlich in der Fachzeitschrift "Vaccines" veröffentlicht wurden, könnte diese Kombination die Immunantwort sowohl im Blut als auch in den Schleimhäuten erheblich verbessern.

Das Konzept sieht vor, dass eine Erstimpfung durch eine injizierbare Vakzine erfolgt, die primär IgG-Antikörper im Blut und B-Gedächtniszellen zur Stärkung des Immunsystems bildet. Diese werden dann durch eine nasale Impfung ergänzt, die gezielt hohe Konzentrationen von IgA-Antikörpern in den Schleimhäuten erzeugt. Dies könnte verhindern, dass SARS-CoV-2 überhaupt in den Körper eindringt. Die Forscher haben bereits positive Ergebnisse in präklinischen Studien mit Labormäusen erzielt und erwarten, dass solche mukosalen Impfstoffe möglicherweise die Zukunft der Vakzinologie prägen werden.

US-Forschung: Nasenspray-Impfstoffe als vielversprechende Alternative

Parallel dazu starten die US-Gesundheitsinstitute (NIH) eine Phase-I-Studie zur Verträglichkeit eines neuartigen nasalen Covid-19-Impfstoffs, der mit dem Spike-Protein von SARS-CoV-2 ausgestattet ist. Der Impfstoff, bekannt als MPV/S-2P, wird in Form eines Nasensprays verabreicht und hat bereits in Tierstudien vielversprechende Ergebnisse gezeigt, insbesondere hinsichtlich der Immunantwort in der Nase und den oberen Atemwegen.

Das "NextGen"-Projekt der US-Stellen, mit einem Budget von fünf Milliarden US-Dollar, zielt darauf ab, neue Möglichkeiten zur Bekämpfung von Covid-19 zu erkunden. Die nasalen Impfstoffe sollen nicht nur einen schnellen Schutz vor Infektionen bieten, sondern auch die Übertragung des Virus stoppen. Dies ist besonders wichtig, da bestehende Impfstoffe in diesen Aspekten begrenzt wirksam sind. Studien an Hamstern und anderen Tieren haben gezeigt, dass solche Nasensprays die Virusübertragung signifikant reduzieren können.

Aktuell sind bereits vier nasale Covid-19-Impfstoffe aus China, Indien und Russland zugelassen, die genetisch veränderte Viren nutzen, um das Immunsystem zu stimulieren. Mehrere weitere Impfstoffe befinden sich in der Entwicklung und werden in klinischen Studien der Phase III auf ihre Wirksamkeit und Verträglichkeit geprüft. Diese Fortschritte könnten entscheidend dazu beitragen, die Pandemie langfristig einzudämmen und die globale Gesundheitslage zu verbessern.