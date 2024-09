Back-to-Work Routine: So gelingt der Wiedereinstieg in den Alltag

Die Sommerferien sind für uns alle eine Zeit der Entspannung, des Reisens und des Abschaltens von Arbeit und Alltag. Doch irgendwann geht jede Auszeit (leider) zu Ende und dann steht die Rückkehr in den Alltag bevor.

Ob back to school oder in die Arbeit – der Weg zurück vom Ferienmodus in die gewohnte Routine kann eine Herausforderung sein. Doch mit ein paar gezielten Strategien kann dieser Weg zurück ohne Stolpersteine gelingen und die Basis für ein produktives und ausgeglichenes restliches Jahr legen.

1. Schrittweise Anpassung des Schlafrhythmus

Während der Sommerferien neigen viele dazu, später ins Bett zu gehen und dafür länger zu schlafen. Um die Rückkehr in den Alltag zu erleichtern, sollte der Schlafrhythmus bereits einige Tage vor dem Ende der Ferien schrittweise angepasst werden. Das bedeutet, jeden Tag etwas früher schlafen gehen und früher aufstehen. So kann sich der Körper langsam wieder an die bevorstehenden Weckzeiten gewöhnen und es folgt nicht der gefürchtete „Bad Monday“.

2. Eine strukturierte Morgenroutine etablieren

Eine gut durchdachte Morgenroutine ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Start in den Tag. Der Morgen bestimmt oft die Stimmung für den restlichen Tag und sollte deshalb ruhig und organisiert gestaltet werden. Dazu gehört, genügend Zeit für ein ausgewogenes Frühstück einzuplanen, das ausreichend Energie für den Tag liefert. Auch ein kurzer Moment der Achtsamkeit, sei es durch Meditation, Yoga oder einfaches Dehnen, kann helfen, den Tag fokussiert und entspannt zu beginnen.

3. Die Rückkehr zur To-do-Liste

Nach einer Pause ist es oft schwierig, sich wieder auf die Arbeit oder das Lernen zu konzentrieren. Eine strukturierte To-do-Liste kann hierbei Wunder wirken. Am besten beginnt man mit kleinen, leicht zu erledigenden Aufgaben, um ein Gefühl von Erfolg und Kontrolle zu erlangen. Schritt für Schritt kann man dann zu größeren Projekten übergehen. Fürs Lernen ist es hilfreich, den Überblick über Aufgaben und Prüfungen zu behalten, während man für die Arbeit bevorstehende Projekte und Meetingtermine zum Vorbereiten notieren sollte.

4. Gesunde Gewohnheiten wieder aufleben lassen

Während der Ferien kommen gesunde Gewohnheiten wie die regelmäßige Bewegung oder ausgewogene Mahlzeiten oft zu kurz. Der Weg zurück in den Alltag ist eine gute Gelegenheit, diese Gewohnheiten wieder aufleben zu lassen oder sogar neue Routinen zu etablieren. Ein regelmäßiges Workout oder Spaziergänge nach der Arbeit oder Schule fördern den Stressabbau und helfen den Kopf freizubekommen. Damit der Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt wird, darf auch auf eine ausgewogene Ernährung nicht vergessen werden.

5. Pausen und Freizeit einplanen

Auch wenn der Alltag nach den Ferien oft stressig erscheint, soll sich bewusst Zeit für Pausen und Freizeitaktivitäten genommen werden. Pausen sind essenziell, um die Produktivität zu steigern und Erschöpfung vorzubeugen. In deiner Freizeit solltest du Aktivitäten nachgehen, die dir Freude bereiten und dich entspannen, sei es ein Hobby, Zeit mit deiner Familie oder mit FreundInnen. Finde deine Balance zwischen Arbeit und Erholung, um langfristig motiviert und ausgeglichen zu bleiben.

6. Positive Einstellung und realistische Ziele setzen

Ein positives Mindset mach den Wiedereinstieg in den Alltag einfacher. Statt den Ferien nachzutrauern, soll der Fokus auf die positiven Aspekte des Alltags gelegt werden wie neue Projekte, das Wiedersehen mit Kollegen und Mitschülern oder die Chance, persönliche Ziele zu verfolgen. Man soll realistische Erwartungen an sich selbst haben und sich nicht sofort überfordern. Kleine Schritte führen oft schneller ans Ziel als überambitionierte Vorhaben.

Starte gut vorbereitet in den Alltag

Die Rückkehr in den Alltag nach den Sommerferien muss keine unangenehme Umstellung sein. Mit einer gut geplanten Routine, gesunden Gewohnheiten und einer positiven Einstellung kann der Übergang nicht nur stressfrei, sondern sogar eine positive Erfahrung werden. Indem man sich schrittweise an den neuen Rhythmus gewöhnt und sich klare, realistische Ziele setzt, lässt sich der Weg zurück in den Alltag nach den Ferien erfolgreich meistern und die Grundsteine für ein großartiges restliches Jahr sind gelegt. Das hast du dir verdient.

