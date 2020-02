Oscars 2020: Alle Sieger, alle Infos

Im Dolby Theatre von Los Angeles stieg die 92. Oscarverleihung. In 24 Kategorien vergab Hollywood die wichtigsten Film-Preise, es waren einige Überraschungen darunter.

Video zum Thema Oscars-Eröffnung: Monae platzt die Bluse Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Mit Favoritensiegen und musikalischem Esprit ist die 92. Oscar-Gala ins Los Angeles Sonntagnacht losgegangen. Für das beste Originaldrehbuch ist die mit sechs Gewinnchancen in den Abend gegangene Sozialsatire "Parasite" von Bong Joon-ho ausgezeichnet worden. Das beste adaptierte Drehbuch stammte wiederum von Taika Waititi ("Jojo Rabbit"). "Der ist wirklich leicht. Sollte der nicht schwer sein?", witzelte der neuseeländische Regisseur und Drehbuchautor, als er auf der Bühne den Oscar in Händen hielt. "Es gibt so viele Leute, denen ich danken möchte. Aber ich kann mich nicht mehr an sie erinnern." Den Preis widmete er allen indigenen Kindern auf der Welt, die Kunst machen möchten.

Knaller zum Schluss

Zum Abschluss gab es bei der 92. Oscar-Gala doch noch einen Überraschungsknaller: Die südkoreanische Sozialsatire "Parasite" holte sich nach dem Auslandsoscar und den Preisen für Regisseur Bong Joon-ho sowie das Drehbuch auch die Königskategorie Bester Film. Damit wurde zum ersten Mal ein nicht-englischsprachiger Film in dieser Sparte gewürdigt. So setzte "Parasite" sich mit insgesamt vier Preisen aus sechs Nominierungen auch an die Spitze des Gesamtfeldes. Der mit elf Nominierungen als Topfavorit in den Abend gegangene "Joker" von Todd Phillips musste sich mit den Auszeichnungen für den besten Hauptdarsteller (Joaquin Phoenix) und die beste Musik begnügen. Sogar völlig leer aus ging Martin Scorseses Mafiaepos "The Irishman".

Video zum Thema Oscars: "Parasite" ist der beste Film Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Brad Pitt: Erster Schauspiel-Oscar

Höchste Zeit wurde es für Brad Pitt: Der Hollywoodstar hat im vierten Anlauf seinen ersten Schauspiel-Oscar erhalten. Für seine Leistung als Stuntman in Quentin Tarantinos "Once Upon A Time... In Hollywood" wurde er als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet und nutzte seine Dankesrede für ein paar politische Seitenhiebe auf das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. In erster Linie lobte er aber seinen Regisseur sowie seinen Costar Leonardo DiCaprio. "Mit dir gemeinsam, immer wieder!"

Zellweger und Phoenix beste Darsteller Judy Garland hat ihr Glück gebracht: US-Schauspielerin Renée Zellweger ist bei den 92. Oscars in Los Angeles als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. Die Trophäe erhielt die 50-Jährige für ihre Leistung in dem Biopic "Judy" über die Hollywoodlegende. Es ist Zellwegers zweiter Oscar, nachdem sie für "Unterwegs nach Cold Mountain" 2004 beste Nebendarstellerin wurde.

So wie 2019 wieder ohne Moderator abgehalten, führten gleich 40 Hollywood-Top-Stars – von Rami Malek bis Salma Hayek – durch das Programm. Dazu gab es Auftritte von Elton John, Randy Newman und Billie Eilish sowie gleich 44 Partys.

++++Lesen Sie unten unseren Liveticker nach++++

Diashow Oscars 2020: Die schönsten Bilder © Getty Images Sie überreichte den Award des besten Films. © Getty Images Renée Zellweger für "Judy" © Getty Images Joaquin Phoenix für "Joker" © Getty Images Olivia Colman gewann letztes Jahr den Preis als beste Darstellerin © Getty Images singt "Yesterday" während der verstorbenen Filmschaffenden gedacht wird. © Getty Images Brie Larson, Sigourney Weaver und Gal Gadot © Getty Images © Getty Images © Getty Images Eminem performte "Lose Yourself" und alle klatschten! © Getty Images © Getty Images © Getty Images Er kündigt ein Filmmuseum an, das am 14.12.2010 seine Pforten öffnen wird. © Getty Images © Getty Images Laura Dern "A Marriage Story" © Getty Images © Getty Images © Getty Images Laura Dern "A Marriage Story" © Getty Images Scarlet Johansson © Getty Images Margot Robbie, Charlize Theron © Getty Images © Getty Images © Getty Images Matt A Cherry und Karen Rupert Toliver bekamen den Award für "Hair Love" © Getty Images © Getty Images Gewonnen hat: BRAD PITT! Seine Darstellung im Tarantino-Film "Once Upon A Time In Hollywood" überzeugte am meisten.

Auch nominiert waren Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci.

© APA/AFP/ROBYN BECK © Getty Images Salma Hayek und Penelope Cruz © APA/AFP/ROBYN BECK Natalie Portman © APA/AFP/ROBYN BECK Starkes Statement: Natalie Portman trug die Namen von Regisseurinnen, die nicht nominiert wurden am Kleid eingestickt. © Getty Images Schauspielerin Renée Zellweger © Getty Images Scarlet Johansson © Getty Images Charlize Theron © Getty Images © Getty Images Quentin Tarantino © Getty Images Adam Driver und Joanne Tucker © Getty Images Leonardo DiCaprio © APA/AFP/ROBYN BECK Regisseurin Greta Gerwig - sie ist dieses Jahr für das beste adaptierte Drehbuch ("Little Women") nominiert. Dass es für eine Nominierung in der Sparte Regie nicht gereicht hat, regt viele auf. © APA/AFP/ROBYN BECK Schauspielerin Laura Dern © APA/AFP/ROBYN BECK Molly Sims © APA/AFP/ROBYN BECK Geena Davis © APA/AFP/ROBYN BECK James Corden und Ehefrau Julia Carey © Getty Images Jane Seymour © Getty Images - FilmMagic, Inc Cynthia Erivo © Getty Images - FilmMagic, Inc Lucy Boynton © Getty Images - FilmMagic, Inc Kelly Ripa © Getty Images - FilmMagic, Inc Julia Butters © Getty Images - FilmMagic, Inc Chrissy Metz © APA/AFP/ROBYN BECK Oscar Isaac und Frau Elvira Lind © Getty Images - FilmMagic, Inc Kaitlyn Dever © Getty Images - FilmMagic, Inc Caitriona Balfe © Getty Images - FilmMagic, Inc Regina King © APA/AFP/ROBYN BECK Sandy Powell © APA/AFP/ROBYN BECK Schauspielerin Sandra Oh 1 / 52 × Oscars 2020: Die schönsten Bilder