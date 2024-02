Bill Kaulitz adoptiert jungen Hund und erntet Shitstorm

Heidi Klums Schwager präsentierte im Netz seinen neuen Hund und erntete dabei einen Shitstorm.

Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) ist genauso, wie sein Bruder Tom Kaulitz (34) und dessen Frau Heidi Klum (50), großer Hundeliebhaber. Nachdem vor rund einem Jahr allerdings all ihre Vierbeiner binnen kürzester Zeit gestorben sind, waren sie eine Zeit lang hundelos. Im September hatten sich schließlich Tom und Heidi Klum zwei Welpen zugelegt – jetzt zieht Bill Kaulitz nach. "Das ist Alfia Pearlpop. Ich habe sie adoptiert. Sie ist ein 4 Monate altes Blue-Merle-Frenchie-Mädchen und hat mein Herz gestohlen", so der Sänger via Instagram. Doch nicht alle feiern die Vorstellung, sondern reagieren sogar entsetzt.

Der Grund für die Empörung ist, dass es sich bei dieser Hunderasse um "Qualzucht"-Hunde. Diese bekommen in ihrem Leben schwere gesundheitliche Probleme, wie verstopfte Atemwege und damit einhergehende Herzprobleme. Außerdem ist Farbe "blue-merle" des Fells und der Augen der Französischen Bulldogge eigentlich ein Gendefekt. Bereits nach des ersten sechs Monaten können etwa Hautentzündungen auftreten.

Bill Kaulitz erntet Shitstorm

Viele Fans reagieren deshalb entsetzt, dass der Star mit der Adoption ausgerechnet eines solchen Hundes, Werbung für diese Hunderasse mache. "Ich finde es toll , dass du einen Hund adoptiert hast. Noch großartiger fänd ich es , wenn du auf die Qualzuchtproblematik von Mops und Frenchie aufmerksam machst. Damit könntest du viel Hundeleid verhindern", schreibt etwa eine Userin zu Bill Kaulitz' Video.

"Ich mag dich wirklich sehr, aber warum eine Qualzucht? Wirklich traurig und gefährlich", schreibt ein anderer User. "Es ist toll, dass du dich für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden hast, aber leider ändert das nichts daran, dass jedes Foto, das du mit dem Hund postest, dazu führen wird, dass Fans sich vielleicht genau deswegen für diese Rasse entscheiden. Und dann vielleicht nicht aus dem Tierschutz", kritisiert ein weiterer.