Opernball-Chef tobt: "Manche fühlen sich beim Saufen gestört"

Opernball-Roben im Check: Voten Sie für den schönsten und schrillsten Look des Abends Für den 66. Wiener Opernball warfen sich die Stargäste wieder so richtig in Schale - manchen von ihnen geling dies besser, als anderen. Machen Sie beim großen Roben-Voting mit und stimmen Sie für den schönsten und schrillsten Look des Abends!