Böhmermann muss vor Gericht erscheinen

Der Streit zwischen Jan Böhmermann und einem Imker aus Sachsen um Honig-Werbung eskaliert.

Deutschland. Begonnen hat der Zoff nach einer Folge der Late-Night-Sendung "ZDF Magazin Royale" im vergangenen Jahr: Moderator Jan Böhmermann (42) hat ein Video von Imker Rico Heinzig (48) ungefragt in seiner ZDF-Show verwendet und dessen Bienen-Geschäftsmodell kritisiert. Der TV-Satiriker kritisierte in der Sendung "Beewashing" – angelehnt an das "Greenwashing", bei dem Firmen zu PR-Zwecken sich ein grünes und nachhaltiges Image verpassen wollen.

Böhmermann warf dem 48-jährigen Imker Rico Heinzig aus Sachsen ein ähnliche Konzept vor. Heinzig biete Patenschaften für Honigbienen an, obwohl diese gar nicht vom Aussterben bedroht seien, so der Showmaster. Die Zahl der Völker liege sogar deutlich höher, als noch vor zehn Jahren.

Gerichtliche Klage

Nach der Ausstrahlung jener "ZDF Magazin Royale"-Folge wollte der Imker zurückschlagen und brachte einen neuen Honig mit dem Namen "Beewashing Honey" auf dem Markt. Heinzig zeigte dazu auf einem Poster das Konterfei Böhmermanns. Der TV-Moderator war darüber gar nicht erfreut und zeigte den Imker an, wie "Bild" berichtet.

Demnach will Böhmermann dem 48-jährigen Imker mit einer gerichtlichen Klage verbieten, seinen Namen und sein Gesicht zu nutzen und zu verbreiten. Zuvor habe es eine Abmahnung von den Anwälten des TV-Satirikers gegeben, erzählt Heinzig gegenüber "Bild".

Der Streitwert der Klage wird auf 20.000 Euro beziffert, berichtet die deutsche Zeitung. Laut "Bild" habe die Richterin für die Verhandlung das persönliche Erscheinen Böhmermanns angeordnet.