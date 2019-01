Heidi Klum sorgt für Baby-Gerüchte

Ihr weites Blumen-Kleid – eine Adaption von 2018 – am Red Carpet und das üppige ­Dekolleté bei der After­show-Party lassen die ­Gerüchte-Küche überkochen: Ist Heidi Klum (45) wieder schwanger? Versteckte sie einen möglichen Baby-Bauch unter der nicht gar so trendigen Robe, so zeigte sie nicht nur ihren Verlobungs-Ring, sondern auch Lover Tom Kaulitz (29) ganz offenherzig: Anders als zuvor Seal oder Vito Schnabel durfte er nämlich mit ihr zu den Golden Globes. Eine Liebes-Premiere.

© WireImage