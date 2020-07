Baby ist da - Lena Gercke zum ersten Mal Mama

Auf Instagram postete die Ex-"Germany's Next Topmodel"-Siegerin bereits vor einigen Tagen ein Foto, das das kleine Händchen ihrer frischgeborenen Tochter zeigt. "Willkommen auf der Welt, Baby-Girl Zoe. Keine Worte können beschreiben, wie dankbar ich bin", schreibt das Model über das Foto.

Süßer Zufall: Töchterchen Zoe wurde bereits am 6. Juli geboren - am selben Tag, an dem auch Papa Dustin Schöne Geburtstag feiert.