18 Karat
Nach "Liebeszelle"

Babyglück trotz Knast: Tochter für 18 Karat und Maya

25.09.25, 16:25
Große Freude bei Rapper 18 Karat (39): Der Musiker, der wegen Drogenhandels im Gefängnis sitzt, ist erstmals Vater geworden. Am 16. September kam Tochter Amalia Adriana per Kaiserschnitt zur Welt – der Rapper durfte dank Hafturlaub dabei sein

Um 8.47 Uhr des 16. September erblickte die Kleine das Licht der Welt – 53 Zentimeter groß, 4080 Gramm schwer. Mama Maya (31) berichtet: „Es war nicht so leicht, sie rauszuholen, da ihr Popo drinbleiben wollte.“ Doch kurz darauf ertönte der erste Schrei, die Hebamme legte Amalia auf die Brust ihrer Mutter. Ivo Vieira Silva, wie Kult-Rapper 18 Karat bürgerlich heißt, saß sichtlich gerührt daneben. „Es war perfekt 

 

Zurück hinter Gitter

Nach wenigen Stunden Dreisamkeit im Familienzimmer musste der Rapper zurück in seine Zelle. 18 Karat verbüßt aktuell eine mehrjährige Haftstrafe wegen Schmuggels von bis zu 17 Kilo Marihuana, offiziell bis 2028. Zusätzlich plant die Ausländerbehörde, ihn vorzeitig nach Portugal abzuschieben. Eine Perspektive, die Maya und er kritisch sehen – aber zugleich eine Chance: Beide können sich ein gemeinsames Leben an der Algarve vorstellen.

 

Vom Schicksal geprüft

Zur Familie gehört auch Mayas Sohn Ilyas (10). 18 Karat sprach im Prozess voller Zuneigung von ihm: „Er ist ein großer Teil von mir und es fühlt sich schön an, dass er mich wie einen Vater sieht.“ Erst im November 2024 erlebte das Paar einen schweren Schicksalsschlag, als Maya eine Fehlgeburt erlitt.

Umso größer nun die Freude über die kleine Amalia, die bei einem Haftbesuch in der sogenannten "Liebeszelle" gezeugt wurde. „Wir haben etwas Wunderschönes geschaffen“, sagt Maya.

