In ihrem Podcast lässt die Moderatorin tief blicken.

Was ist denn hier passiert? Barbara Schöneberger findet in einer Ausgabe ihrer Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" keine schönen Worte für Austro-Pop-Legende Rainhard Fendrich.

"Bin so ein Fan"

Und recht hats sie, denn bei einem Zusammentreffen sei er nicht gerade nett gewesen. Schöneberger äußert sich im Talk mit Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers als absoluter Fendrich-Fan. Schöneberger: " Ich hab immer Austro-Pop gehört und ich kenne jedes Lied von dem. Ich bin so ein Fan von ihm. Dann habe ich ihn mal getroffen und der hat mich so abgesnobt," so die Moderatorin im Gepräch.

Richtig toll gefunden

Ihre Annahme war gewesen: "ich könnte sein Typ sein, nicht, dass ich mir ein Leben mit ihm vorgestellt hätte, aber ich dachte, der freut sich, wenn ich ihm sage, dass ich ihn richtig toll finde - aber, he didn't!"

Eine große Enttäuschung für die Moderatorin.