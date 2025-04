Bert Wollersheim gesteht: "Für wilden Sex fehlt mir die Luft"

Bert Wollersheim konnte mit seiner jungen Frau nicht mehr mithalten. Deshalb trennte er sich von ihr.

Das Leben von Rotlicht-König Bert Wollersheim wurde regelrecht auf den Kopf gestellt. Der 74-Jährige erlitt in den letzten Jahren einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt. Das hinterließ gesundheitliche Beeinträchtigungen, die sich auch auf sein Liebesleben auswirkten. „Ich kann noch Sex haben“, erklärt er im Gespräch mit "Bild".

Zu viel Energie im Bett

„Ginger wollte mich noch in Wasserparks schleppen. Das war mir zu viel. Und auch für wilden Sex fehlt mir die Luft. Sie ist in der Mitte ihres Lebens und ich möchte sie nicht blockieren", erklärt Wollersheim. Das sei der Grund, warum er sich von seiner Ehefrau Ginger (38) getrennt habe. Die beiden seien aber nach wie vor beste Freunde und telefonieren bis zu zehnmal am Tag. „Sie hat mir sieben Jahre ihrer Jugend geschenkt“, gibt Bert zu bedenken. „Und sie hat mit mir die Zeiten durchlebt, in denen ich nicht mehr wohlhabend war. Ginger hat sich nie beschwert.“

Ältere Frauen für Wollersheim?

Er wolle nun etwas zurückgeben. Wieder alleine zu leben sei für Bert Wollersheim kein Problem: „Ich bin kauzig und ordnungsliebend. Das kann ich jetzt sein. Bei Ginger hatte ich die Ordnung aufgegeben und mich irgendwann nicht mehr darüber aufgeregt.“ Falls er sich erneut eine Frau anlachen würde, sollte diese ein bisschen älter sein als die letzte: "Wieder eine 40-Jährige wäre zu jung, um zusammen alt zu werden.“ Älter als er dürfe sie allerdings nicht sein.

Trotz Trennung wolle er vorerst noch mit Ginger verheiratet bleiben, da es ohnehin nichts aufzuteilen gäbe.