Betrunkener Heiratsantrag für Ochsenknecht

In der Reality-Show "Diese Ochsenknechts" plauderte Cheyennes Bruder Jimi Blue über den Antrag

Model Cheyenne Ochsenknecht (21) wird bald ihren Freund, den Grazer Landwirten Nino Sifkovits ehelichen, um das Familienglück nach der Geburt ihres Kindes perfekt zu machen. Der Antrag verlief jedoch, wie so oft, alles andere als reibungslos. Das verriet Cheyennes Bruder Jimi Blue (30) in der Realityserie "Diese Ochsenknechts". Zu Silvester ging Nino auf die Knie, war zuvor allerdings so nervös, dass er zu dem ein oder anderen Gläschen griff, um sich zu beruhigen: "Irgendwann hat er geschrieben, dass er schon ziemlich einen sitzen hat und nicht mehr weiß, wie lange er das aushält. Ich glaube, um 20, 21 Uhr meinte er: 'Ey, ich habe mir so einen reingestellt.'"

Sie hat "JA" gesagt

Cheyenne dürfte Ninos Verfassung nicht gestört haben. Sie sagt "Ja" und das war das Ziel. Für den Antrag hat Nino sogar Cheyennes Familie um Erlaubnis gebeten. "Mir war es wichtig, dass ich auch wirklich jeden frage", betonte er. Jimi und Wilson (32), die Brüder seiner Liebsten, sowie deren Mutter Natascha (57) haben ihn sogar zum Juwelier begleitet, um einen passenden Ring für das Model auszusuchen.