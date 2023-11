Im Container bei "Promi Big Brother" geht es rund!

Dicke Luft im Container und eine reinigende Maßnahme: Seit Iris Kleins Einzug in den Container am Montagabend, 20.11. herrscht eisernes Schweigen zwischen ihr und ihrem Noch-Ehemann Peter. Dabei scheint zwischen den verstrittenen Eheleuten einiges unausgesprochen.

Iris: Würde es anders machen

Im Einzelgespräch entlockt Big Brother ihnen so manches Geständnis: „Damals habe ich mit tiefen Schmerzen geplagten Emotionen reagiert. Das würde ich heute anders machen. Mit dem Wissen von heute, wenn ich die Uhr zurückdrehen könnte, würde ich einfach warten, bis er nach Hause kommt, mich hinsetzen und sagen, so leg‘ die Karten auf den Tisch. Ich würde es heute nicht mehr öffentlich machen,“ vertraut Iris dem großen Bruder vor laufender Kamera an.

Lesen Sie auch Da wird es KRACHEN: Iris und Peter Klein ziehen bei Big Brother ein Wer holt rechtzeitig das Popcorn für dieses TV-Event?

Peter: Lass uns Freunde sein

Ihr Noch-Ehemann Peter wünscht sich vor allem einen erwachsenen Umgang miteinander: „Wir hatten sehr, sehr schöne Momente. Ich würde mir wünschen, dass wir uns wieder in die Augen sehen können, wie normale Menschen, dass wir ein vernünftiges, normales Gespräch führen können, dass man sagt, komm‘ lass uns einfach Freunde sein!“

Gescheitert

Kurz hat es in der Container-Folge am 22.11. so ausgesehen, dass die Kleins sich wieder versöhnen. Doch dann kamen die Themen hoch, die zu den meisten Diskussionen führten. Yvonne Woelke, Peters Beziehung zu ihr (welcher Art auch immer die sei) und wie Iris damit umgegangen ist. Annäherung? Gescheitert!

Zieht Yvonne auch ein?