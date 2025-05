Boris Becker: Liebes-Auszeit mit seiner Lilian auf Mallorca

Tennis-Legende Boris Becker (56) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (34) gönnen sich derzeit eine romantische Auszeit unter der Sonne Mallorcas – und senden dabei ein echtes Statement der Liebe.

Auf Instagram gewährt Becker seinen Followern einen Einblick in den Kurzurlaub: Ein Foto zeigt das Paar am Pool des luxuriösen „Neuendorf House“ – ein minimalistisches Hideaway im Südosten der Insel, das für Ruhe und Exklusivität steht. Lilian trägt einen eleganten Sonnenhut und lehnt sich zärtlich an ihren Mann. Becker wirkt gelöst, ausgeglichen – ein Mann, der seinen Frieden gefunden hat. Dazu schreibt er: „Vor Roland Garros noch einmal auftanken. Ein schönes Wochenende aus dem sonnigen Mallorca."

Die Botschaft ist klar: Bevor der ehemalige Wimbledon-Champion wieder als Tennisexperte beim prestigeträchtigen French Open in Paris auftritt, tankt er Kraft – mit der Frau an seiner Seite, die ihm in den schwersten Stunden beistand.

Denn Lilian, eine brillante Risikoanalystin mit fünf Sprachen im Repertoire, hielt zu Boris, als dieser 2022 wegen Insolvenzdelikten für acht Monate ins Gefängnis musste. Ihre unerschütterliche Loyalität machte sie für viele zur heimlichen Heldin dieser Beziehung.

Seit Beckers Rückkehr ins Rampenlicht gelten die beiden als echtes Power-Couple: stilvoll, stark – und sichtlich verliebt. Im September 2023 besiegelten sie ihre Liebe mit einer romantischen Hochzeit im italienischen Portofino. Für Lilian sagte Becker bereits zum dritten Mal „Ja“ – doch dieses Mal scheint es endgültig das große Glück zu sein.

Mallorca zeigt: Für ihre Liebe braucht es keine großen Auftritte. Sonne, ein Pool – und einander. Mehr braucht dieses Paar nicht.