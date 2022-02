× Brutaler Raubüberfall auf Cathy Hummels

Die Moderatorin wurde im Thailand-Urlaub überfallen

Ihren Aufenthalt in Thailand wird TV-Moderatorin Cathy Hummels nie vergessen. Leider nicht nur wegen der schönen Sonnenuntergänge am Meer und des herrlichen Essens, sondern mehr wegen dem schrecklichen Ende der teils beruflichen, teils privaten Reise. Drei herrliche Wochen verbrachte drehte sie dort für die neue Staffel der TV-Show „Kampf der Realitystars“ Im Gespräch mit "Bild" erzählt sie von dem traumatischen Abschluss des Trips: „Ich wollte mich mit einem Strandspaziergang von diesem idyllischen Ort verabschieden. Diesen Moment werde ich sicher nie vergessen. Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren.“

Todesangst am Traumstrand

Cathy habe den Mann angeschrien: "Nimm, was du willst und lass mich am Leben!" Der Angreifer ließ sich das nicht zweimal sagen, schnappte sich ihr Handy und lief davon. Mehr habe sie nicht bei sich getragen. "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig."

Erholung in Dubai

Dieses Foto entstand wenige Minuten vor dem Überfall

Cathy Hummels flog noch am selben Abend nach Dubai, dort erholt sie sich. Ihr Sohn kommt Ende der Woche zu ihr. Cathy zu BILD: „Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein.“