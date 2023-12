Mega-Knaller für die Kristall-Erbin.

Starke Talente, emotionale Geschichten, eine Hammer-Jury und ein bezauberndes Moderationsduo: Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla präsentieren das neue "Supertalent" 2024 und zeigen uns atemberaubende Top Acts, faszinierende Talente und noch nie dagewesene Performances aus Deutschland und der ganzen Welt. Vier neue Folgen werden im kommenden Jahr bei RTL ausgestrahlt.

Können die Talente unsere Jury überzeugen? Die Konkurrenz ist groß und die Jury knallhart. Denn nur sie entscheidet am Ende, wer ins Finale kommt. Auch in diesem Jahr wird es wieder den "Golden Buzzer" geben, den jedes Jurymitglied für ihren/seinen absoluten Top-Favoriten drücken kann. Und nur der garantiert den direkten Einzug ins Finale.



Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova stehen vor einer schwierigen Aufgabe bei der Vielzahl an neuen Talenten. Und der Clou in diesem Jahr: So mancher Kandidat erfährt erst in der Show, dass er Teil vom "Supertalent" sein wird. Die 16. Staffel wird in vielerlei Hinsicht neu und anders und auch für so manches Jurymitglied die eine oder andere Überraschung mit sich bringen.

Auch das Studiopublikum hat in diesem Jahr eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Supertalents entscheiden sie im Finale, wer das neue Supertalent 2024 wird.

Victoria Swarovski: "Ich freu mich riesig, zum Supertalent zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen. Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei 'Let's Dance', umso schöner wird es, gemeinsam mit ihm und natürlich auch mit Dieter, Bruce, Anna und Ekat auf viele spannende Talente zu treffen. Ich bin schon sehr gespannt und kann es gar nicht erwarten, dass es los geht!"

Das sagen die Neuen

Knossi / Jens Knossalla: "Absoluter Wahnsinn. Ich bin mit dabei beim Supertalent. Ich habe das große Glück, neben Victoria Swarovski moderieren zu dürfen und freue mich auf die Jury, auf das Publikum, aber vor allem auf die Kandidaten. Ich werde euch zur Seite stehen. Ich bin da. Ich passe auf. Alles wird gut. Ich freue mich auf vier atemberaubende Shows bei RTL. Das Supertalent ist wieder da und Knossi ist dabei. Ich freue mich so auf euch."